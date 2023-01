Diependaele wil woningnood wegwerken met 6.000 ‘geconventioneerde’ huurwoningen

Met een systeem van “geconventioneerde verhuur” wil Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) het aantal kwalitatieve en betaalbare huurwoningen in Vlaanderen opkrikken. De minister maakt een budget tot 575 miljoen euro vrij om ruim 6.000 huurwoningen te bouwen, waarvan de helft sociale huurwoningen en de helft betaalbare private huurwoningen. Dat meldt het kabinet van minister Diependaele woensdag.

Het initiatief moet private ontwikkelaars en woonmaatschappijen met behulp van een financiële tussenkomst verleiden om betaalbare private en sociale huurwoningen te bouwen of verbouwen en vervolgens langdurig te verhuren. De initiatiefnemer maakt kans op de tussenkomst als hij een project realiseert met minstens een derde betaalbare private huurwoningen en minstens een derde sociale huurwoningen. De eerste projecten kunnen worden ingediend tegen de tweede helft van het jaar.

De sociale huurwoningen zullen verhuurd worden via woonmaatschappijen. Voor de verhuur van de betaalbare private woningen start minister Diependaele met een nieuw project, meldt het kabinet nog. De huurder krijgt een korting van minstens 15 procent ten opzichte van de normale markthuurprijs, die bepaald wordt op basis van een ‘digitaal en objectief inschattingsmodel’. De maximale huurprijs wordt bovendien afgetopt op 900 euro of 1.000 euro, afhankelijk van de locatie van de woning.

Om er zeker van te zijn dat de betaalbare private huurwoningen bij de juiste doelgroep terecht zullen komen, zal gewerkt worden met een attesteringssysteem, klinkt het verder. ‘Om in aanmerking te komen, moet een huurder aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals geen te hoog inkomen (46.170 euro voor een alleenstaande en 65.960 euro voor een koppel) en geen andere woning in eigendom hebben’, aldus het kabinet.

‘Met dit stelsel van ‘geconventioneerde verhuur’ spelen we in op hét grootste knelpunt van de private huurmarkt, met name voldoende betaalbaar aanbod’, stelt minister Diependaele.