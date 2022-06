Diependaele wil werk maken van uniform Vlaams kotlabel

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele wil werk maken van een uniform Vlaams kotlabel. Een dergelijk eenvormig kader voor studentenkoten is volgens de N-VA-minister cruciaal. Diependaele is van plan om na het zomerreces een traject voor het uniforme label op te starten. Dat heeft hij woensdag gezegd na een breed overleg over het dossier van de studentenhuisvesting.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) trok in april aan de alarmbel over het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle studentenkoten in Vlaanderen. De studentenkoepel schotelde de Vlaamse regering toen een pakket met 25 aanbevelingen voor, gaande van de bouw van studentendorpen buiten de studentensteden tot een kotlabel en fiscale ingrepen. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) nodigde de VVS meteen uit voor een gesprek en kondigde ook een breder overleg aan.

Dat overleg heeft woensdag plaatsgevonden. Rond de tafel zaten niet alleen de VVS, maar ook vertegenwoordigers van de universiteitssteden, de universiteiten en hogescholen en de bouwsector voor studentenkoten. ‘Het overleg verliep zeer constructief. Van hieruit kunnen we verdere stappen zetten’, zo zei minister Diependaele na afloop.

‘Waar iedereen het over eens was, is dat de studentenkotenmarkt onder druk staat, net als de andere segmenten van de woningmarkt. Elke student die dat wenst, moet over een betaalbaar en kwalitatief kot kunnen beschikken. En dus moeten we werken op de aanbodszijde’, zei Diependaele. Volgens de N-VA-minister zijn er deze legislatuur al initiatieven genomen in het dossier van de studentenhuisvesting.

Maar het is de bedoeling om extra stappen te zetten. Zo wil Diependaele, in overleg met alle betrokkenen, werk maken van een uniform Vlaams kotlabel. Dat is ook een van de vragen van de VVS. ‘Een eenduidig Vlaams kader is cruciaal zodat alle koten kunnen voldoen aan de normen voor woonkwaliteit, brandveiligheid, contractkwaliteit en studentenvriendelijkheid’, aldus Diependaele.