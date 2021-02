Het onderzoek naar mogelijke fraude bij vzw's en andere vennootschappen van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) is overgenomen door de Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC).

Dat schrijft Het Nieuwsblad vrijdag en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws. Mogelijk wordt zo ook onderzocht of naast eventuele subsidiefraude er sprake zou zijn van fraude met verkiezingsuitgaven, maar daar gaat het parket voorlopig niet dieper op in.

Het gerecht startte onlangs een onderzoek in de nasleep van het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder bij de vzw Let's Go Urban, het door El Kaouakibi opgerichte succesvolle jongerenproject in Antwerpen. Enkele ex-bestuurders vreesden na een audit dat er 'financiële malversaties' gebeurden bij de vzw. El Kaouakibi heeft wel derdenverzet aangetekend tegen die beslissing, die na een eenzijdig verzoekschrift werd genomen door de ondernemingsrechtbank. Ook de stad Antwerpen onderzoekt of de subsidies die Let's Go Urban door de jaren heen kreeg wel volgens de regels besteed zijn.

