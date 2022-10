‘Die fiscale hervorming van de regering-De Croo lijkt 14 dagen later al een doodgeboren kind’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De begroting die de regering-De Croo twee weken geleden presenteerde, was er een van mistige cijfers, morsige definities, obscure begrotingstabellen en een ondermaats begrotingsresultaat. ‘Zoiets mogen we echt niet tolereren van de regering, we moeten dat blijven veroordelen’, aldus Wim Moesen, de Leuvense éminence grise onder de begrotingsexperts, in Knack. De regering nam geen doortastende beslissingen om meer mensen aan het werk te helpen, het concurrentievermogen van bedrijven te vrijwaren en de pensioenen te hervormen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) kondigde aan dat de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), nog voor het einde van het jaar met een ‘eerste gedetailleerde fase van een ambitieuze fiscale hervorming’ zou komen. Maar die ambitieuze hervorming lijkt 14 dagen later al een doodgeboren kind.

Over het doel van de fiscale hervorming zijn alle regeringspartijen het eens: werken moet meer worden beloond, arbeid moet minder worden belast. Dat betekent dat de overheid minder belastingen zal ontvangen. Men wil dat niet opvangen met besparingen op de overheidsuitgaven, maar door de belastingen elders te halen. Er is dus sprake van een taxshift, maar waar zullen die nieuwe of hogere belastingen vandaan komen?

Vorige week lekte het voorstel van minister Van Peteghem. Het zal wel geen toeval zijn dat dat gebeurde in de zakenkrant De Tijd, want de minister van Financiën wil het geld voor een lastenverlaging op arbeid vooral bij de bedrijven halen. Het plaatje ziet er zo uit: Van Peteghem wil de belastingvrije som, het deel van het inkomen waarop geen belasting hoeft te worden betaald, optrekken. Het nettoloon zou daardoor op jaarbasis met ongeveer 1000 euro stijgen, maar wel zorgen voor 3,3 miljard minder belastingontvangsten. Die zouden voor zo’n 2 miljard worden opgevangen door te snoeien in de fiscale voordelen van bedrijven. Werken zou dus meer lonen, bedrijven zouden het grootste deel van de rekening moeten betalen.

Dat de oppositie deze hervorming niet ziet zitten ligt voor de hand, maar ook partijen die samen met de CD&V in de regering zitten, brandden het voorstel van Van Peteghem meteen af. Dat Georges-Louis Bouchez, die van recalcitrant gedrag zijn handelsmerk heeft gemaakt, hem meteen van jetje gaf, zal niemand verbazen. De MR-voorzitter hekelde dat de bedrijven meer belastingen zouden moeten betalen. Dat ook vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zich liet gelden, is opmerkelijker. Hij vindt ‘morrelen aan de vennootschapsbelasting absoluut een slecht idee’. Bovendien moet hij niet weten van de verlaging van de belastingvrije som, want ‘op die manier geef je ook voordelen aan werklozen en maak je werken niet aantrekkelijker tegenover niet gaan werken’. Intussen halen de socialistische regeringspartijen de kersen uit de plannen van Van Peteghem, zoals toen vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorstelde om de btw op groenten en fruit te verlagen naar nul procent.

De strategie van de liberalen bestaat erin om de CD&V op te roepen om ‘eindelijk’ met fiscale hervormingsplannen te komen, om die vervolgens onmiddellijk neer te sabelen. De CD&V wordt niets gegund. Wie weet moet ze straks ook nog een versoepeling van de euthanasie- en abortuswet slikken, waarvoor makkelijk een wisselmeerderheid te vinden is. Die fiscale hervorming lijkt 14 dagen later al een doodgeboren kind. Ondertussen waarschuwt premier De Croo voortdurend dat het nog ‘vijf tot tien winters moeilijk zal zijn’ en probeert hij zich te profileren als een staatsman in crisistijd. Zo hoopt de Open VLD de neergang in de opiniepeilingen te kunnen stoppen en winst te boeken bij de verkiezingen. Dat er ondertussen geen hervormingen plaatsvinden, is daaraan ondergeschikt.