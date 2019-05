Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter gelooft niet dat N-VA-voorzitter Bart De Wever oprecht bereid is om met de extreemrechtse partij te onderhandelen over een regeringsdeelname in Vlaanderen. Dat zegt hij woensdag aan de regionale Antwerpse zender ATV.

Vlaams Belang werd zondag aan Vlaamse kant de grote winnaar van de verkiezingen. N-VA-voorzitter Bart De Wever, wiens partij ondanks verlies wel nog de grootste blijft, neemt het initiatief voor de Vlaamse regeringsvorming en sluit het Vlaams Belang daar ondanks het cordon sanitaire niet voor uit, zei De Wever al snel.

Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken ging woensdag een eerste keer langs bij de N-VA-voorzitter, maar Antwerps VB-kopstuk Filip Dewinter noemt dat 'vooral windowdressing'. 'De traditionele partijen proberen de Vlaams Belang-kiezer uiteindelijk dood te knuffelen. De indruk te wekken dat het cordon doorbroken zal worden, maar ik geloof daar helemaal niks van', zegt hij woensdag bij ATV. 'The proof of the pudding is in the eating. We zullen wel zien waar we uitkomen.'

Dewinter is evenmin onder de indruk van de uitnodiging voor Van Grieken van het paleis. De Vlaams Belang-kopman mocht woensdagochtend als eerst VB-voorzitter ooit langsgaan bij de koning in het kader van de federale formatie. 'Enkele vrijblijvende gesprekken met Bart De Wever en met de koning, dat verandert niets aan de essentie. Namelijk dat Vlaams Belang uitgesloten wordt door de traditionele partijen om het beleid gestalte te geven', zegt Dewinter daarover.

De Antwerpenaar stopt in januari als fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, maar wil wel zijn stempel blijven drukken op de partij. 'Men is nog niet van mij af. Ik wil met mijn ervaring en met de achterban die de mijne is uiteindelijk de lijn blijven bewaken en erop toezien dat we op geen enkel moment water in de wijn doen, dat we het kind niet met het badwater weggooien.'