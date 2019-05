Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft woensdag een eerste gesprek gehad met N-VA-voorzitter Bart De Wever over de vorming van een Vlaamse regering.

Achteraf kreeg Van Grieken een kratje Paljas-bier cadeau van De Wever, hetzelfde bier dat Van Grieken zelf als geschenk had meegebracht. "Blijkbaar denken we over meerdere dingen hetzelfde", aldus Van Grieken.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is woensdag bezig aan zijn tweede dag consultatiegesprekken met het oog op de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Als voorlaatste kwam Vlaams Belang aan de beurt, de grote winnaar van de verkiezingen. Partijvoorzitter Tom Van Grieken had samen met zijn fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens een gesprek van een uur met De Wever.

Over de inhoud wilde Van Grieken achteraf weinig kwijt. "Het was een open en constructief gesprek. Ik had hem nog nooit langer dan een minuut onder vier ogen gesproken", aldus Van Grieken. Verdere vragen over de inhoud, breekpunten, enz... omzeilde Van Grieken.

Of er nog een volgende gesprek komt met Vlaams Belang is nog onduidelijk. De Wever zelf legt voorlopig ook geen verdere verklaringen af over de lopende gesprekken.

Wouter Beke (CD&V): 'Logisch dat N-VA mee in federale coalitie zit'

'Het zou logisch zijn dat N-VA mee in een federale coalitie zit. Maar dan moet N-VA zelf ook haar verantwoordelijkheid opnemen'. Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke gezegd na afloop van zijn gesprek met Vlaams formateur Bart De Wever.

Bart De Wever is woensdag bezig aan de tweede dag van zijn consultaties voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Na Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten was het de beurt aan het CD&V-duo Wouter Beke en Hilde Crevits. Die wilden na afloop weinig commentaar kwijt. 'Het was een verkennend gesprek. We hebben de verkiezingsresultaten naast elkaar gelegd', aldus Beke.

Op de vraag of CD&V een coalitie met Vlaams Belang uitsluit, herhaalde Beke dat de programma's van CD&V en Vlaams Belang te ver uit elkaar liggen. 'Ik heb dat voor de verkiezingen gezegd. De programma's van extreemrechts en extreemlinks liggen te ver verwijderd van dat van CD&V. Er zijn daar geen grote overeenkomsten', aldus Beke.

Beke verwacht dat de federale coalitievorming moeilijker zal verlopen dan de Vlaamse. Op de vraag of er voor CD&V een federale regering kan komen zonder meerderheid aan Vlaamse kant zei Beke: 'Het is logisch dat ze mee betrokken worden. Maar dan moet N-VA zelf ook haar verantwoordelijkheid nemen'.