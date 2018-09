Deskundigen: 'Stuur kunst uit AfricaMuseum terug naar Afrika'

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg donderdag. Volgens de ondertekenaars bevinden negen op de tien Afrikaanse klassieke kunstwerken zich buiten Afrika. Ze schitteren onder meer in het AfricaMuseum in Tervuren.

Aangenomen wordt dat er zich 500.000 stukken van Afrikaanse origine in Europa bevinden, waarvan 120.000 in Tervuren. De briefschrijvers scharen zich achter de inspanningen van de ngo Cran. Die kreeg recent gehoor in een aantal landen. België mag niet achterblijven, stellen ze.

De experts grijpen de heropening van het Africa­Museum aan om de kwestie op de agenda te zetten. Ze eisen de teruggave van objecten, herstelbetalingen en een moratorium op de heropening van het museum.

Buitenlandminister Didier Reynders vindt de opening van het museum een belangrijk moment voor het Afrikaans erfgoed. 'De opening staat in het teken van uitwisseling en Afrikaanse betrokkenheid. Het gaat om meer dan alleen eigendom, het is belangrijk dat de Afrikanen toegang tot dit erfgoed hebben. Fysieke teruggave is maar één van de mogelijkheden. Het proces moet met open blik gebeuren.'