Dermagne wil verplichte mogelijkheid om cash te betalen: ‘Het aantal klachten neemt toe’

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wil opnieuw proberen om handelaars te verplichten cash betalingen te aanvaarden.

Dermagne verklaarde dat in de Kamer naar aanleiding van interpellaties van Vanessa Matz (Les Engagés), Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) en Gaby Colebunders (PVDA) over het akkoord met de bankensector over de extra geldautomaten.

De PS-vicepremier probeerde handelaars eerder al te verplichten om cash betalingen te aanvaarden, maar dat voorstel botste toen op een ‘njet’ binnen de regering, zei hij. ‘Maar het aantal klachten neemt toe en we zien nu zelfs dat de NMBS cash-betalingen weigert. Het lijkt me dus opportuun om opnieuw met een wetgevend initiatief in die zin te komen.’

Dermagne stapt naar eigen zeggen binnenkort naar de regering met een voorstel. ‘Naar wat ik hoor, ben ik ervan overtuigd dat er steun zal zijn van de andere meerderheidspartijen. Men kan niet enerzijds meer geldautomaten vragen en anderzijds de garantie op de mogelijkheid voor cashbetalingen niet willen garanderen.’