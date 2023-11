Demir over Klimaatzaak: ‘Gaan dit arrest analyseren met het oog op cassatie’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lijkt niet van plan zich neer te leggen tegen de veroordeling van het Vlaamse Gewest in de Klimaatzaak. ‘Een politieke beslissing gaan we niet zonder slag of stoot afstaan aan een rechtbank. Dit arrest gaan we analyseren met het oog op cassatie’, reageert de N-VA-minister donderdagavond op X, het vroegere Twitter.

Vlaanderen werd donderdag samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische Staat in beroep veroordeeld omdat ze volgens het Brusselse hof van beroep te weinig inspanningen hebben gedaan en doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Een politieke beslissing gaan we niet zonder slag of stoot afstaan aan een rechtbank. Dit arrest gaan we analyseren met het oog op cassatie. #Klimaatzaak — Zuhal Demir (@Zu_Demir) November 30, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Het hof geeft de drie overheden nu het bevel om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te doen dalen, in vergelijking met 1990, maar doet nog geen uitspraak over de dwangsom van één miljoen euro per maand die door de vzw Klimaatzaak was gevraagd.

Daarvoor wacht het hof de cijfers van 2022 tot 2024 af over de uitstoot van broeikasgassen. In eerste aanleg was ook het Waals Gewest veroordeeld, maar volgens het hof van beroep heeft dat gewest wel de nodige vooruitgang geboekt in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.