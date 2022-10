Demir na felle reacties op eerste tekst over nieuw mestactieplan: ‘Georganiseerde aanval om overleg te torpederen’ 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir betreurt dat er zaterdag een tekst over het nieuwe mestactieplan (MAP7) is gelekt. Volgens de N-VA-minister gaat het om een ‘georganiseerde aanval’ en is de tekst bewust gelekt met als bedoeling het overleg te ’torpederen’. Dat heeft Demir zondag gezegd in De Zevende Dag.

Zaterdag lekte via De Tijd een tekst over het zevende mestactieplan (MAP7) uit. Die tekst omvat strengere regels voor bemesting in de landbouw. Er kwam meteen forse kritiek van de landbouworganisaties en ook regeringspartijen CD&V en Open VLD reageerden kritisch. ‘Dit voorstel is geen basis voor gesprek’, zei minister van Landbouw Jo Brouns. Volgens CD&V-voorzitter Sammy dreigt het voorstel uit te monden in ‘de begrafenis van onze Belgische friet”‘

Christophe Vermeulen, CEO van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel- en verwerking, sprak in De Zevende Dag van “een atoombom” en van ‘roekeloos’ gedrag van de minister. Minister Demir betreurt dat de tekst is gelekt en dat er heisa is ontstaan. Zij is ervan overtuigd dat de tekst bewust gelekt is om op die manier ‘het thema aan de kant te schuiven’. Zij benadrukt dat de tekst nog maar ‘een aanzet’ is die verder moet besproken worden, zowel met de landbouw- en natuurorganisaties als op politiek niveau.

Demir betreurt de ‘bangmakerij’ en ze ontkent dat ze het einde van de frietcultuur wil. ‘Dit is een eerste aanzet, een tekst waarmee we in overleg gaan met de landbouworganisaties en de natuur- en milieuorganisaties’, aldus Demir. ‘Ik sta open voor alle amendementen en bijsturingen zolang we de doelstelling (voor een betere waterkwaliteit, red.) bereiken’, aldus nog Demir.