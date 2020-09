De Vlaamse regering is niet van plan haar klimaatplannen aan te passen als een nieuwe federale regering zou beslissen om de kerncentrales te sluiten.

Dat heeft Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) gezegd in 'De ochtend' op Radio 1.

De minister maakt zich zorgen over de plannen van vooral Ecolo om de kerncentrales te sluiten tegen 2025, maar zal haar beleid niet aanpassen. 'Ze moeten rekening houden met ons. Als de federale regering gascentrales wil bouwen, moet ze daarvoor vergunningen krijgen van Vlaanderen.'

Demir is niet van plan om zomaar mee te werken met de plannen die een mogelijke Vivaldi-regering zou willen maken en houdt vast aan het Vlaams regeerakkoord. 'Wij hebben gezegd dat de energiefactuur niet zal stijgen en daar houd ik mij aan', zei ze in De Ochtend. 'Ik zal opkomen voor de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen, kmo's en de industrie.' (

Dat heeft Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) gezegd in 'De ochtend' op Radio 1.De minister maakt zich zorgen over de plannen van vooral Ecolo om de kerncentrales te sluiten tegen 2025, maar zal haar beleid niet aanpassen. 'Ze moeten rekening houden met ons. Als de federale regering gascentrales wil bouwen, moet ze daarvoor vergunningen krijgen van Vlaanderen.' Demir is niet van plan om zomaar mee te werken met de plannen die een mogelijke Vivaldi-regering zou willen maken en houdt vast aan het Vlaams regeerakkoord. 'Wij hebben gezegd dat de energiefactuur niet zal stijgen en daar houd ik mij aan', zei ze in De Ochtend. 'Ik zal opkomen voor de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen, kmo's en de industrie.' (