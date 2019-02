Delwaidedok krijgt nieuwe naam

'1942' werd woensdag gepresenteerd en toont aan dat Delwaide een actievere rol speelde bij de Jodenvervolging tijdens WOII dan al werd aangenomen. 'Toen ik vorige week de vraag kreeg over een eventuele naamsverandering was mijn eerste reflex om wetenschappelijk advies te vragen', zegt huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA).

'Na lectuur van het boek was de zaak echter duidelijk: die naam is niet houdbaar. Het boek vervolmaakt al jaren lang lopend historisch onderzoek en stelt onomstotelijk vast dat het toenmalige stadsbestuur en zeker ook de burgemeester een verpletterende verantwoordelijkheid droegen. We moeten dit dus niet voor ons uit duwen door nog bijkomend advies te vragen.'

Schepen Claude Marinower (Open VLD), zelf van Joodse afkomst, stelt dat '1942' geen volledig nieuw verhaal vertelt, maar wel 'elke nog mogelijke twijfel wegneemt' en de verschillende verantwoordelijkheden voor de Jodenvervolging in Antwerpen duidelijk maakt. 'Het is ook geen roman, maar een wetenschappelijk werk op basis van zeer veel betrouwbare bronnen. Het is dus goed om daar snel het juiste gevolg aan te geven', zegt hij.

De naamgeving van de Antwerpse dokken gebeurt door het Havenbedrijf, maar dat is eigendom van de stad. Het schepencollege wil nog voor de volgende gemeenteraad een nieuwe naam voorstellen aan het Havenbedrijf. 'Ik roep op om nu niet allerhande namen te suggereren want ik wil niemand ontgoochelen, het moet een positieve keuze worden', zegt De Wever.