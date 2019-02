Herman Van Goethem over heisa rond Delwaidedok: 'Lees eerst mijn boek en discussieer dan'

Ook al is Herman Van Goethems boek 1942 nog niet verschenen, toch is het sinds zaterdag talk of the town in en rond Antwerpen. 'Antwerps oorlogsburgemeester Delwaide werkte mee aan Jodenrazzia's', kopte De Morgen. Vandaag vraagt Antwerps Groen-kopman Wouter Van Besien zich in diezelfde krant af of het Delwaidedok beter niet dringend van naam zou veranderen. 'Als de stad een havendok naar iemand vernoemt, is dat een bijzonder grote eer. Is dat nog gepast voor een oud-burgemeester die volgens historici actief heeft meegewerkt met de nazi's om Antwerpse Joden te deporteren?'

