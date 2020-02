Legerbaas Marc Compernol wil dat er meer burgers bij het ministerie van Defensie komen werken. Ze vertegenwoordigen er slechts vijf procent van het personeel, wat veel minder is dan in vele andere Europese Navo-lidstaten.

Net als andere veiligheidsdiensten is de nood aan rekrutering bij het leger hoog. De strijdkrachten verliezen nu al jaarlijks ongeveer 2.000 mensen en de komende jaren gaat ook de generatie van de 'babyboomers', geboren tussen 1946 en 1964, en masse met pensioen.

'41 procent van de dienstdoende militairen gaat tijdens deze legislatuur in pensioen', zo lichtte Compernol woensdag toe tijdens een conferentie in de Cercle de Lorraine in Brussel. Een deel van de oplossing bestaat erin meer burgers aan te trekken om niet-militaire functies waar te nemen.

Net als andere veiligheidsdiensten is de nood aan rekrutering bij het leger hoog. De strijdkrachten verliezen nu al jaarlijks ongeveer 2.000 mensen en de komende jaren gaat ook de generatie van de 'babyboomers', geboren tussen 1946 en 1964, en masse met pensioen. '41 procent van de dienstdoende militairen gaat tijdens deze legislatuur in pensioen', zo lichtte Compernol woensdag toe tijdens een conferentie in de Cercle de Lorraine in Brussel. Een deel van de oplossing bestaat erin meer burgers aan te trekken om niet-militaire functies waar te nemen.