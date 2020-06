De mondmaskers die Defensie besteld heeft bij de Luxemburgse firma Avrox voldoen aan alle normen en vormen geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat stellen zowel Defensie als Avrox maandag. Ze reageren daarmee op een bericht van de sectororganisaties Creamoda, Febelsafe en FBT, die eerder gesteld hadden dat er wel een gezondheidsprobleem is. Avrox spreekt van laster en leugens, en dreigt met gerechtelijke stappen.

Creamoda, Febelsafe en FBT hebben al verschillende keren hun bedenking geuit bij de mondmaskers die Defensie besteld heeft bij het Luxemburgse bedrijf Avrox. Die mondmaskers worden sinds maandag via de apothekers gratis verdeeld onder de Belgische bevolking. De sectororganisaties zeggen dat de mondmaskers bewerkt werden met antibacteriële biocides op basis van zilverionen. 'Omdat biociden geen onderscheid maken tussen goede of slechte bacteriën vormt dit een risico voor mens en milieu', zo luidt hun kritiek. Bovendien zouden de maksers ook nanozilverdeeltjes bevatten die zo klein zijn dat ze in lichaamsdelen- en cellen kunnen doordringen.

Defensie en producent Avrox spreken dat tegen. Die behandeling met zilvernitraat (Silvadur) 'is een erkende, goed gedocumenteerde, perfect veilige technologie voor de gezondheid', zegt Defensie in een reactie. 'Deze technologie wordt al gebruikt (...) in heel wat mondmaskers die op de internationale en nationale markt aangeboden worden via de supermarkten en apothekers voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.'

Avrox stelt dat de maskers voldoen aan alle nationale en internationale normen. 'De FOD Volksgezondheid, Directoraat-generaal Leefmilieu, heeft uitdrukkelijk bevestigd dat de gebruikte technologie met betrekking tot de menselijke gezondheid en toxicologie, geen gezondheidsrisico vormt', zo klinkt het ook. Ook wordt de uitleg over de nanodeeltjes tegengesproken. 'Dupont, de maker van de Silvadur-technologie, bevestigde dat er geen nanodeeltjes zijn', klinkt het.

Avrox noemt het 'schandalig' dat Creamoda 'niet-geverifieerde geruchten' lanceert over de mondmaskers. 'Avrox behoudt zich het recht voor om Creamoda aan te klagen voor leugens en laster.'

Creamoda, Febelsafe en FBT hebben al verschillende keren hun bedenking geuit bij de mondmaskers die Defensie besteld heeft bij het Luxemburgse bedrijf Avrox. Die mondmaskers worden sinds maandag via de apothekers gratis verdeeld onder de Belgische bevolking. De sectororganisaties zeggen dat de mondmaskers bewerkt werden met antibacteriële biocides op basis van zilverionen. 'Omdat biociden geen onderscheid maken tussen goede of slechte bacteriën vormt dit een risico voor mens en milieu', zo luidt hun kritiek. Bovendien zouden de maksers ook nanozilverdeeltjes bevatten die zo klein zijn dat ze in lichaamsdelen- en cellen kunnen doordringen. Defensie en producent Avrox spreken dat tegen. Die behandeling met zilvernitraat (Silvadur) 'is een erkende, goed gedocumenteerde, perfect veilige technologie voor de gezondheid', zegt Defensie in een reactie. 'Deze technologie wordt al gebruikt (...) in heel wat mondmaskers die op de internationale en nationale markt aangeboden worden via de supermarkten en apothekers voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.' Avrox stelt dat de maskers voldoen aan alle nationale en internationale normen. 'De FOD Volksgezondheid, Directoraat-generaal Leefmilieu, heeft uitdrukkelijk bevestigd dat de gebruikte technologie met betrekking tot de menselijke gezondheid en toxicologie, geen gezondheidsrisico vormt', zo klinkt het ook. Ook wordt de uitleg over de nanodeeltjes tegengesproken. 'Dupont, de maker van de Silvadur-technologie, bevestigde dat er geen nanodeeltjes zijn', klinkt het. Avrox noemt het 'schandalig' dat Creamoda 'niet-geverifieerde geruchten' lanceert over de mondmaskers. 'Avrox behoudt zich het recht voor om Creamoda aan te klagen voor leugens en laster.'