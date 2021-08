De Belgische evacuatiemissie Red Kite moet vrijdag afgerond zijn. De Amerikanen hebben duidelijk gemaakt dat de coalitiepartners in Afghanistan maar tot vrijdag 27 augustus krijgen voor hun evacuaties. Dat zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) woensdag in De Tijd en L'Echo.

'Alles samen hebben we al meer dan 1.147 mensen geëvacueerd', zegt minister Dedonder. De volgende dagen staan nog meer vluchten met de drie Bel­gische C-130's op het programma. De klok tikt, want de Amerikanen gaan niet in op de vraag van de coalitiepartners om de deadline van 31 augustus los te laten.

Integendeel, ze hebben volgens Dedonder laten verstaan dat de coalitiepartners tijd hebben tot eind deze week om evacuatieopdrachten vanop de luchthaven van Kaboel uit te voeren. 'Daarna kunnen de gates dichtgaan', zegt de minister.

De Amerikanen willen na 27 augustus de luchthaven zelf gebruiken om nog voor 31 augustus hun mensen en al hun militair materiaal weg te krijgen uit Kaboel. Voor de coalitiepartners, zoals België, dreigt het er volgens De Tijd op neer te komen dat niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt geëvacueerd kan worden.

Temeer omdat het Belgisch leger niet in staat is evacuatiemissies uit te voeren buiten de luchthaven. Dedonder laat verstaan dat België samen met de coalitiepartners 'alle opties' bekijkt nu het duidelijk is dat ze slechts tot vrijdag hebben om evacuaties vanop de lucht­haven van Kaboel te organiseren.

