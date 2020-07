Debat abortuswet bereikt Kamer, maar saga misschien nog niet voorbij

De Kamer debatteert donderdag in plenaire zitting over het wetsvoorstel over de versoepeling van de abortuswet. Na maanden van parlementaire procedureslagen zouden de Kamerleden donderdagavond stemmen over de tekst, tenminste als die niet wordt teruggestuurd naar commissie zoals sommige tegenstanders zouden willen.