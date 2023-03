De Wever: ‘Geen concrete info over dreiging tegen afgelaste Queer Iftar’

Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft zijn lokale politie noch in de aanloop naar, noch in de nasleep van de annulatie van Queer Iftar in zaal De Roma concrete bedreigingen gevonden tegen het evenement. De Wever toonde zich tijdens de gemeenteraad van maandagavond bijzonder misnoegd over de zaak.

De Roma en vzw Merhaba beslisten vorige week om hun Queer Iftar, met als specifieke doelgroep LGBTQIA+-mensen met een moslimachtergrond, af te gelasten omdat de veiligheid van de bezoekers in het gedrang zou komen. Er zouden ‘signalen’ in die richting zijn geweest, die verder gingen dan negatieve commentaren.

De Wever kreeg vanuit de gemeenteraad heel wat vragen over de zaak, maar kon naar eigen zeggen weinig klaarheid bieden. ‘Het is een hele rare zaak’, meent hij. ‘Het is erg jammer dat zo’n gepland evenement wordt afgelast in onze stad.’

De Antwerpse politie kreeg een tiental dagen geleden te horen dat er een ‘negatieve dynamiek’ zou zijn rond Queer Iftar, maar onderzoek bracht volgens De Wever geen concrete info naar boven. ‘We vonden online negatieve commentaren, maar die vallen binnen de vrijheid van meningsuiting’, zegt De Wever.

‘Maar bedreigingen, uit religieuze of xenofobe hoek, hebben we niet gevonden. Er is ook op geen enkel moment gevraagd om maatregelen te nemen om het evenement in een veilige omgeving te kunnen laten doorgaan.’

De Wever vindt het zelfs ‘kras’ dat er gewag werd gemaakt van fysieke bedreigingen, maar dat de organisatoren tegenover de politie daar geen details over kwijt wilden. ‘Ondertussen was de hele samenleving gemobiliseerd en werd de moslimgemeenschap in een bepaald daglicht gesteld’, zegt hij.

Stad en politie willen er wel nog steeds alles aan doen om soortgelijke evenementen in de toekomst mogelijk te maken, aldus de burgemeester.