'Wie zo snel mogelijk het Rijk der Vrijheid wil bereiken, kan niet anders dan pleiten voor de uitbreiding van de coronapas naar plaatsen met een lage vaccinatiegraad', schrijven Peter Van Rompuy en Katrien Schryvers (CD&V).

Het Rijk der Vrijheid begint stilaan te lijken op een horizon. Hoe dichterbij we denken te komen, hoe meer het zich naar achter verplaatst. Dat komt omdat het betreden van het Rijk der Vrijheid een collectieve inspanning vraagt. Pas wanneer iedereen die zich kan vaccineren zich ook laat vaccineren, gaan de poorten open voor iedereen. Daarom moeten we elk individu voor zijn verantwoordelijkheid durven plaatsen voor het collectief welzijn.

Het vaccin is al enige tijd voor iedereen vrij beschikbaar. En vrijheid brengt onvermijdelijk verantwoordelijkheid met zich mee. Wie er in alle vrijheid voor kiest om zich niet te laten vaccineren, weet dat hij medeverantwoordelijk is of kan zijn voor de beknotting van de vrijheid en gezondheid van miljoenen anderen. Dat de reguliere zorg in ziekenhuizen moet uitgesteld worden voor de verzorging van vaccinweigeraars geeft aan dat het punt bereikt is waarop vaccinweigeraars voor hun verantwoordelijkheid geplaatst moeten worden.

Wie niet zijn verantwoordelijkheid opneemt om zich te laten vaccineren, moet aanvaarden dat zijn vrijheid kan beknot worden (tenzij om medische redenen). Vlaanderen heeft een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld. Daardoor is een algemene toepassing van de coronapas (momenteel) niet aan de orde. Maar de uitbreiding van de coronapas op plekken met een lage vaccinatiegraad is onvermijdelijk als we ooit het Rijk der Vrijheid willen bereiken. Een algemene vaccinatieplicht is immers niet (fysiek) afdwingbaar. En dreigen met boetes zal niet veel indruk maken op hardnekkige vaccinweigeraars.

De enige manier om iedereen voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen, is de uitbreiding van de coronapas naar plekken met een lage vaccinatiegraad, zoals Brussel, Antwerpen en enkele gemeenten in de Vlaamse Rand. Toen Frankrijk deze zomer het gebruik van de coronapas uitbreidde, schoot de vaccinatiegraad als een raket omhoog. Daarenboven zorgt de uitbreiding van de coronapas er paradoxaal genoeg voor dat de tijd dat we de coronapas nodig hebben zo kort mogelijk gehouden wordt!

We weten intussen dat 'alle remmen los' niet de snelste weg is naar de vrijheid, maar net de autostrade richting nieuwe beperkingen. Wie zo snel mogelijk het Rijk der Vrijheid wil bereiken, kan niet anders dan pleiten voor de uitbreiding van de coronapas naar plaatsen met een lage vaccinatiegraad. Dat is geen onvrije 'pasjesmaatschappij', wel een maatschappij waarin elk individu geplaatst wordt voor zijn verantwoordelijkheid voor de vrijheid van miljoenen anderen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn keerzijden van dezelfde medaille, net zoals rechten en plichten. Het ene kan niet zonder het andere. De weg naar het Rijk der Vrijheid loopt onvermijdelijk langsheen het Rijk der Verantwoordelijkheid.

Peter Van Rompuy en Katrien Schryvers zetelen voor CD&V in het Vlaams parlement.

