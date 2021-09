Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft weinig zin in een debat over een algemene vaccinatieplicht, maar de Vooruit-minister vindt wel dat mensen die zich niet willen laten vaccineren een aantal vrijheden kan ontzegd worden. Hij is het op dat vlak "totaal oneens" met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Dat heeft Vandenbroucke donderdag gezegd in Terzake.

Eerder deze week bestempelde MR-voorzitter Bouchez in Terzake de invoering van een coronapas in Brussel als 'een mislukking van het Brusselse coronabeleid'. Daarnaast noemde hij het niet-verplichten van de vaccinatie, maar wel een coronapas invoeren 'valse vrijheid'.

'Je kunt niet zeggen dat mensen de vrije keuze hebben om zich al dan niet te laten vaccineren en als ze dan 'de foute' keuze maken toch nog het leven moeilijk maken', zegt Bouchez. 'Als je echt de vrijheid geeft om je te laten vaccineren, dan moet je accepteren dat sommige mensen het niet gaan doen.'

'Ik ben het totaal oneens met Georges-Louis Bouchez', zo zei Vooruit-minister Frank Vandenbroucke donderdag in Terzake. 'Mensen die zich niet laten vaccineren mag je heel rustig een aantal vrijheden ontzeggen. Als je je niet wil laten vaccineren, dan moet je bereid zijn om je elke dag te laten testen als je op café gaat en dat gaat binnenkort geld kosten. Iemand die zich niet wil laten vaccineren mag je een aantal beperkingen opleggen ter bescherming van de samenleving die zich wél laat vaccineren', aldus Vandenbroucke.

De Vooruit-minister vindt ook dat Brussel daarom 'dringend' een coronapas moet invoeren. Maar Brussel met de vinger wijzen of grote verwijten maken helpt de zaak ook niet vooruit, meent hij. Zo ligt de vaccinatiegraad in Antwerpen bijvoorbeeld ook een stuk lager dan in de omliggende gemeenten.

Dat is volgens Vandenbroucke niet omdat de burgemeester of het stadsbestuur te weinig doen. 'We moeten de Antwerpenaren niet beschuldigen, we moeten hen helpen om waar mogelijk een tandje bij te steken'.

MR-vice-premier Sophie Wilmès verduidelijkte donderdag op de RTBF nog eens het standpunt van de Franstalige liberalen. Voor de MR is de uitbreiding van een coronapas naar bepaalde sectoren maar denkbaar 'indien dat proportioneel gebeurt, beperkt is in de tijd en indien het nut ervan is bewezen'. De bedoeling kan enkel zijn nieuwe sluitingen van sectoren te vermijden, aldus Wilmès.

