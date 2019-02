De ware Joke Schauvliege is eindelijk opgestaan. Gisteren (zondag 3 februari) heb ik minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) een weinig begeesterende speech zien geven op de viering van 50 jaar vzw Durme (voor de niet-ingewijden: dat is een natuurvereniging). We zijn daar beleefd gebleven tegen elkaar. De moderator prees haar dat ze toch was willen komen, ondanks het feit dat ze wist dat ik na haar zou spreken. Ik heb haar in mijn voordracht amper vernoemd, uit erkentelijkheid voor de viering en de voornaamste gevierde: natuurpionier André Verstraeten.

Maar had ik vóór mijn voordracht gehoord wat ik net te horen heb gekregen, dan was dat anders geweest. Fervent pleiter voor een duurzame landbouw en visvangst Filip De Bodt van de vzw Climaxi stuurde me een videolink naar een speech van Schauvliege op zaterdag 2 februari op de nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS). Een speech die haar overduidelijk veel vlotter afging dan wat ze zondag debiteerde. Ze sprak er bijna voor de vuist weg, zonder veel naar haar papier te kijken.

Laat ons beginnen met het ergste. Schauvliege geeft toe dat ze in 2003 meeliep in een betoging tegen toenmalig Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu Vera Dua van Groen (u weet wel, waar Dua voor 'groene hoer' werd uitgescholden). Ze vertelt dat ze 4,5 jaar geleden, bij het begin van haar huidige regeerperiode, van natuurorganisaties te horen had gekregen dat hun wraak zoet zou zijn: ze zouden ook betogingen organiseren, maar dan in de andere richting. Dat deden ze wel uitsluitend binnenskamers, niet in het publiek.

Vervolgens vertelt ze dat ze zich de voorbije weken heeft afgevraagd of de wraak nu wordt uitgeoefend: 'Ik zie misschien spoken, maar ik denk dat er iets van aan is.' Ze is er namelijk van overtuigd dat zowel de klimaatmarsen als de donderdagse acties van de 'spijbelaars' in scène gezet zijn. 'Dit is die beloofde omgekeerde beweging', zegt ze. 'Veel mensen die daarin meestappen beseffen niet dat ze deel uitmaken van iets dat opgezet is.' Vervolgens komt de ultieme dooddoener: 'IK WEET WIE ACHTER DE HELE BEWEGING ZIT, HET IS ME BEVESTIGD VANUIT DE STAATSVEILIGHEID. ER ZIT VEEL MEER ACHTER DAN EEN SPONTANE BEWEGING.'

Zondag voor de natuurbeweging repte ze met geen woord over landbouworganisaties. Zaterdag voor de landbouw sneerde ze ononderbroken naar natuurorganisaties. De streek waar ze sprak (het Oost-Vlaamse Lierde in de Denderstreek) was zo mooi dankzij de landbouw! Ze ging er prat op dat ze geen vrienden had gemaakt in de natuursector door de subsidiëring voor natuurbeheer voor iedereen open te stellen, ook voor boeren. Ze klonk trots toen ze zei dat ze weigert subsidies te geven voor de aankoop van gronden in landbouwgebied door 'bepaalde organisaties'. Ze acht 'bepaalde organisaties' verantwoordelijk voor het stilvallen van de discussies over de doelstellingen rond zeldzame natuur en zeldzame soorten.

Ze stelde de boeren ook gerust: ze zorgt ervoor dat ze geen nadeel zullen ondervinden van de betonstop. Ze beklemtoont dat ze de boeren altijd graag heeft gehad omwille van hun oprechtheid: er is nooit huichelarij, nooit een dolk in de rug. Dat was anders toen ze nog met de cultuursector te maken had (in haar vorige bevoegdheid). Ze benadrukt dat ze in haar eerste mandaat, toen ze landbouw nog niet in haar portefeuille had, toch systematisch contact met de landbouwsector had om op voorhand te checken dat de natuurmaatregelen die ze eventueel zou nemen, de sector niet economisch zouden treffen.

Ze had het ook over het klimaat: een 'biezonder hol item waarin iedereen expert is'. Ze prees de landbouw voor haar inspanningen in het reduceren van het CO 2 -gehalte in de atmosfeer: graslanden halen CO 2 uit de lucht! (Dat natte graslanden uit het natuurbeheer veel meer CO 2 opslaan liet ze onvermeld). Ze maakte zich druk over het feit dat een Argentijnse steak drie keer meer CO 2 -uitstoot veroorzaakt dan een Belgische: 'Maar daar lees je niks over in de kranten en dat komt niet op de televisie'. Gelukkig zijn er de sociale media om die boodschap te verspreiden.

Ze prees het gebruik van lokale producten, steaks inbegrepen, door de Vlaamse consument, maar dat mocht niet beletten dat de export moet blijven floreren. Geen woord over een eventuele noodzaak tot het verminderen van de veestapel.

Nu moet het voor iedereen duidelijk zijn: Schauvliege is geen minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Schauvliege is minister van Landbouw!

Voor wie het niet gelooft: hierbij een link naar haar toespraak op 2 februari in Lierde. Het item over de betogingen en de staatsveiligheid begint rond minuut 6. Veel plezier ermee.