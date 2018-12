De vergeten geschiedenis van de Congolese ménagères, gevangen tussen bed en keuken

Seksuele contacten tussen veroveraars en veroverden waren schering en inslag in de geschiedenis van de koloniale overheersing wereldwijd. In de Belgische kolonie hielden heel wat kolonialen er een zwarte 'huishoudster' op na. Was zij een volwaardige partner of een prostituee? Een slachtoffer of een verleidster?