De toekomst van vlees: 'Onverdoofd slachten is niet het echte probleem'

Voor zijn boek Moet er nog vlees zijn? sneed Laurens De Meyer, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu, een volgens hem bijzonder sympathiek varken de keel over. Sindsdien eet hij nauwelijks nog vlees. Moeten we met z'n allen zijn voorbeeld volgen?

'Belgische keuken', dat zijn stevige lappen vlees, eventueel omkranst met wat groentegarnituur. Vlees associëren we met onze 'bourgondische' traditie, het staat centraal in zowat alle Belgische culinaire klassiekers. Maar die verbondenheid met de traditie is behalve opmerkelijk ook wel wat misleidend. Veel vlees eten is geen oude Belgische traditie, maar een betrekkelijk nieuwe gewoonte.

...