De Sutter: ‘Geen belangenvermenging in dossier krantenconcessie’

Volgens minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) is er geen sprake van belangenvermenging van haar kabinet in het dossier rond de krantenconcessie. Dat zegt ze in een reactie op berichtgeving over een gedetacheerde bpost-medewerker die het dossier zou hebben opgevolgd.

Minstens een van de twee experts op het kabinet van De Sutter die betaald werden door bpost, zou actief betrokken geweest zijn bij de opvolging van de omstreden persconcessie, zo meldden De Tijd en De Standaard donderdagnamiddag.

Ze leidden dat af uit WhatsApp-conversaties tussen de kabinetschef van De Sutter en voormalig bpost-topman Dirk Tirez.

De Sutter houdt vol dat van belangenvermenging geen sprake is. ‘Ik ga volgende week alle vragen beantwoorden in het parlement’, zegt ze. Daarnaast zegt De Sutter dat het krantencontract onder de bevoegdheid valt van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). ‘Het is zijn kabinet dat in de lead zit en dat vervolgens een stand van zaken geeft over het dossier in een werkgroep tussen de kabinetten’, legt ze uit.

In die werkgroep zit volgens De Sutter voor haar kabinet een medewerker die geen band heeft met bpost. ‘Hij had daar de lead, onderhandelde en nam daar het woord.’

‘De politieke beslissingen worden genomen door ministers en regering, niet door medewerkers’, zegt ze tot slot.