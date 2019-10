analyse

De stempel van de N-VA: minder stemmen, meer gewicht

De drie Vlaamse regeringspartijen van Jambon I doen hun best om hun eigen bijdrage dik in de verf te zetten. Feit is dat de N-VA duidelijker dan ooit haar stempel heeft gedrukt.

Jan Jambon Sommige N-VA'ers overwogen om de SP.A mee te nemen. Zo ongevaarlijk is die partij geworden.

Stil knarsetanden of luid applaudisseren: het ligt soms erg dicht bij elkaar. De recentste tweets van Theo Francken (N-VA) zijn er een illustratie van. Op zondagmiddag feliciteerde Francken de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. Kurz' ÖVP was net de grote winnaar geworden van de Oostenrijkse verkiezingen, en dat ten koste van de eigen coalitiepartner, de extreemrechtse FPÖ.

...

