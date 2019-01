'De spanning tussen onze grootstadsellende en de superrijken is niet lang houdbaar'

Het is maar een anekdote, maar ze zegt wel iets. In Knack deze week vertelt de Vlaamse tech-goeroe Peter Hinssen dat hij enkele weken terug mee mocht aanschuiven op een diner van enkele 'zeer vermogende Belgen'. Tot zijn ontzetting ging het gesprek aan tafel uitsluitend over 'ontsnappingsroutes': hoe raken we hier weg? 'Die mensen zijn ervan overtuigd dat het hier om zeep is', aldus Hinssen. De gele hesjes, de migratiestromen en de opwarming van de aarde jagen de rijke Belgen schrik aan, en ze beginnen hun voorzorgen te nemen. 'Alle ontsnappingsroutes heb ik daar horen voorbijkomen, van de aanschaf van een ander paspoort tot een privé-eiland bij de Kaapverdische Eilanden.'

