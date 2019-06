'De rol van de media was doorslaggevend in de opkomst van het Vlaams Belang'

Gérald Papy Adjunct-hoofdredacteur van LeVif/L'Express

Hoe valt de opmars van extreemrechts in Vlaanderen te verklaren? De Nederlandstalige filosoof, schrijver en pedagoog Bleri Lleshi zoekt de verklaring in antipolitiek cynisme, in de frustratie van onopgeloste problemen en het schimmige spel van de N-VA en de Vlaamse media, veeleer dan in individueel racisme.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken © Belga Image