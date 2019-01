'De relschoppers (en politici) in Molenbeek, wie doet ze wat?'

Bijna een decennium geleden ervoer een vriend van mij de schrik van zijn leven. Hij woonde al een tijdje in een appartementsgebouw in Sint-Jans-Molenbeek. Hij hield van die gemeente en voelde er zich op zijn gemak. Maar op een avond zag hij vanuit zijn raam dat een groep baldadige jongeren een vuurtje gestookt had net voor zijn woning. Het vuur verspreidde zich snel en mijn vriend begon bang te worden. Daarom belde hij naar de brandweer. Die kwam snel ter plaatse, maar kreeg te maken met jongeren die met stenen gooiden. Slechts na enige tijd was alles onder controle.

...