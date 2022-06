De Croo waarschuwt voor ‘ongelukken’ indien EU geen energieblok vormt

De gasbevoorradingsproblemen in landen als Duitsland en Nederland bewijzen voor premier Alexander De Croo dat de Europese landen dringend één energieblok moeten vormen. ‘Anders gaan er ongelukken gebeuren en verliezen we als Europeanen allemaal samen’, waarschuwde hij donderdag voor aanvang van de Europese top in Brussel.

Dat Duitsland donderdag de tweede fase van het noodplan afkondigde, heeft voor België in eerste instantie weinig gevolgen. De voorraden in ons land zijn hoger dan normaal, aldus de premier. ‘Maar dit legt wel de vinger op een breder probleem. Als er landen in Europa in de problemen komen omdat ze afhankelijk zijn van Russisch gas, bijvoorbeeld Duitsland, en als de industrie daar wordt stilgelegd, dan heeft dat een enorme impact op de rest van Europa en vooral op ons land’, zei De Croo.

Het onderstreept volgens de Belgische premier dat de lidstaten onverwijld ‘één energieblok’ moeten vormen, waarbij ‘we eindelijk gebruikmaken van het gemeenschappelijke aankoopbeleid en eindelijk de plafonnering van de prijzen als handrem achter de hand houden om te kunnen ingrijpen’. ‘Een afschakelingsplan is plan B. Ik wil nu het plan A en dat zel enkel werken als we ons als één blok gedragen.’

Gebeurt dat niet, dan dreigen er volgens De Croo aanstaande winter ‘ongelukken te gebeuren’. ‘Dan denk ik dat je wel geconfronteerd kan worden met een winter met nog eens hogere prijzen en misschien zelfs met tekorten’, waarschuwde de eerste minister. De Croo maakt dit punt al enkele maanden op Europese toppen, en krijgt nu naar eigen zeggen meer gehoor. ‘Iedereen begrijpt dat als iedereen eerst aan zichzelf denkt, dan gaan we allemaal samen ten onder.’

De Croo wil de energiecrisis opnieuw op tafel leggen op de top. Ook de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei donderdag dat hij samen met zijn Italiaanse collega Mario Draghi een nieuw pleidooi zal houden voor een plafonnering van de groothandelsprijzen voor gas.