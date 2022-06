De Croo verdedigt 2 procent-deal Defensie in de Kamer: ‘Geen enkele ambiguïteit over’

Premier Alexander De Croo heeft woensdag in de Kamer het akkoord van de regering over het optrekken van de defensie-uitgaven tot 2 procent van het bbp tegen 2035 verdedigd. ‘De vorige regeringen hebben de richting aangegeven, wij geven het doel aan.’

Het kernkabinet bereikte afgelopen weekend een akkoord om het defensiebudget tegen 2035 te verhogen tot 2 procent van het bruto binnenlands product, zoals al jaren de afspraak is binnen de NAVO. Die deal had heel wat voeten in de aarde, omdat de groene regeringspartijen Groen en Ecolo aanvankelijk dwars lagen. Aan de intentie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moeten de defensie-investeringen meer opleveren voor de Belgische economie en bevolking en mogen de investeringen niet ten koste gaan van investeringen in het klimaat.

De afgelopen dagen klonk kritiek op het akkoord, onder meer omdat toenmalig premier Elio Di Rupo in 2014 al eens beloofde om het defensie-budget op te trekken tot 2 procent van het bbp, zonder veel resultaat. N-VA-Kamerlid Theo Francken herhaalde die kritiek woensdag in de Kamer, waar de premier een en ander kwam toelichten. Een concreet investeringsplan voor 2035 ontbreekt, zei Francken, die de deal ‘een kat in een zak’ noemde. Annick Ponthier (Vlaams Belang) sprak van ‘much ado about nothing’. ‘Misschien zal de regering in 2035 beloven om het budget tegen 2046 op te trekken tot 2 procent, wie zal het zeggen?’

Premier De Croo sprak die lezing van het akkoord tegen. ‘De regering gaat verder dan voorheen. Wij maken onze plannen qua financieel engagement duidelijk en concreet’, zei hij. ‘De vorige regeringen hebben de richting aangegeven, wij geven het doel aan. Het budget zal blijven groeien met de bedoeling in 2035 tot 2 procent te komen. Daar is geen enkele ambiguïteit over.’

Dat ons land pas tegen 2035 naar 2 procent gaat, terwijl heel wat andere NAVO-bondgenoten dat niveau al vroeger willen bereiken, is volgens De Croo geen probleem. Ook Denemarken wacht bijvoorbeeld tot 2033, klonk het. ‘We spreiden dat inderdaad uit in de tijd, maar geven onze bondgenoten de duidelijkheid die nodig is.’ Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gaf aan dat de regering niet zomaar lukraak militaire aankopen wil doen ‘vanuit een fetisjisme voor die 2 procent’, maar dat ‘weloverwogen en intelligent’ wil aanpaken, ‘met de nodige aandacht voor de maatschappelijke return’.

De regering kreeg daarbij de ruggensteun van Jasper Pillen (Open VLD). ‘Het is wat we moesten doen, en wat haalbaar is in de huidige omstandigheden.’ MR-Kamerlid Ducarme noemde het akkoord ‘historisch’. ‘We komen onze verbintenissen na.’

Nabil Boukili (PVDA) gooide het over een andere boeg. De extreemlinkse oppositiepartij verzet zich tegen het stijgende defensiebudget en vindt dat de regering dat geld beter zou besteden aan sociale maatregelen. Boukili wees ook op de afwezigheid van Groen en Ecolo tijdens het debat van woensdagvoormiddag. ‘Veelzeggend’, vond hij. Bij Groen klinkt het dat dat niet als een signaal moet worden gezien, maar dat de fractie simpelweg geen vragen heeft ingediend.