'Bart Somers heeft enkel herhaald wat hij van mensen van N-VA heeft gehoord', zo zei Open VLD-vicepremier Alexander De Croo in De Ochtend. Dat Somers met zijn uitspraken van zondag het pad effent voor een paars-groene regering, dus zonder N-VA, wil De Croo niet gezegd hebben.

Volgens Bart Somers is het duidelijk dat N-VA geen deel wil uitmaken van een volgende federale regering. Dat liet hij zondag verstaan in de VTM-studio's. 'Zij hebben een traject en een geschiedenis van het weglopen van hun verantwoordelijkheid op federaal vlak', klonk het fors. Met die woorden leek Somers het pad te effenen voor een paars-groene meerderheid.

Maar die conclusie lijkt voor partijgenoot en vicepremier Alexander De Croo een brug te ver. 'Ik heb Bart Somers horen herhalen wat een aantal N-VA'ers zelf gezegd hebben, zoals 'verkoop uw aandelen in paars-geel' enzovoort. Somers heeft herhaald wat hij gehoord heeft. Niet meer dan dat', aldus De Croo maandag in De Ochtend.

Dat Open VLD daarmee de facto aanstuurt op een paars-groene regering wil De Croo niet gezegd hebben. 'Dat is uw conclusie, niet de mijne', aldus De Croo.

Volgens De Croo moet het gaan om de inhoud en moet zijn partij de lat daarbij 'heel hoog' leggen. De volgende regering mag volgens hem in geen geval het beleid van de vorige regering terugschroeven. 'We gaan niet in een regering stappen die de klok terugdraait. De vorige regering heeft gezorgd voor meer jobs en een lagere werkloosheid en ze heeft er ook voor gezorgd dat mensen netto meer over houden', aldus De Croo. 'Wij willen een partner zijn voor wie de economie wil versterken, de werkenden wil belonen en het land uit de blokkering wil halen.'