De federale regering pakt niet uit met een zogenaamde bazooka in de economische en fiscale aanpak van de coronacrisis maar met een eerste, voorlopige reeks van urgente maatregelen. Die worden budgettair geraamd op acht tot tien miljard euro. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zegt aan Knack dat het plan dat vandaag werd voorgelegd, slechts de eerste stap is. Ondertussen wordt gewerkt aan nog een tweede zogenaamde 'golf' van fiscale ingrepen en stimuli.



Verschillende Europese landen brengen een 'bazooka' in stelling tegen de economische gevolgen van de corona-epidemie. Dat moet bedrijven ondersteunen die kopje onder dreigen te gaan en binnenkort ook ondernemingen en consumenten er economisch bovenop helpen. Zo plannen Duitsland en Frankrijk een noodfonds van respectievelijk 500 en 350 miljard euro. Dat komt neer op minstens 5000 euro per burger.Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) wil niet spreken over een Belgische bazooka: 'Ik ga niet in een politiek opbod gaan van "het moet zo veel of zo veel zijn". Wat wij uitwerken in ons land zal iets zijn dat aangepast is aan de noden van ons land.' In de Kamer werd gisterennamiddag al gestemd over het vrijmaken van 1 miljard euro voor de aanpak van de coronacrisis. Volgens N-VA-kamerlid Sander Loones is er veel meer nodig: 'een noodplan van 70 miljard euro.' Maar zowel de buitenlandse als de huidige Belgische cijfers zijn slechts ramingen, zegt Alexander De Croo: 'Alle cijfers die vandaag naar voren zijn geschoven: het zou best wel kunnen dat men die binnen één of twee maanden moet herzien.'Premier Sophie Wilmès (MR) gaf op de persconferentie na de ministerraad aan dat deze crisis zwaarder kan worden dan de financiële crisis van tien jaar geleden: 'Het is moeilijk te vergelijken. Sommigen zeggen inderdaad dat dit misschien erger is dan de crisis van 2008. Maar ik ben pragmatisch en voorzichtig. Op termijn zullen we zien wat de balans van de situatie is.' Het door de regering versoepelde systeem van tijdelijke werkloosheid neemt alvast een stevige hap uit het budget. Gisteravond waren er al 671.000 tijdelijke werklozen. Op het dieptepunt van de financiële crisis waren dat er 100.000. Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V): 'We gaan ervan uit dat we daar op een maand aan een bedrag zitten van 1,8 miljard euro, als we naar 800.000 mensen gaan in tijdelijke werkloosheid. Maar het is de beste maatregel die we vandaag voor onze economie kunnen nemen.' De regering voorspelt dat we de komende weken naar een miljoen tijdelijke werklozen evolueren. De Economic Risk Management Group (ERMG), het financieel-economisch crisisteam van de regering, werkt nu aan een tweede reeks maatregelen. Gisteren zat de task force voor het eerst samen. Nathalie Muylle: 'Dit is vandaag een eerste belangrijke golf van maatregelen die we moeten nemen. Er komt ook nog een tweede golf aan maatregelen - maar laat ons daarop wachten. En dan heel gericht kijken, sector per sector, waar men de meeste noden heeft.' Ondertussen onderhandelt financiënminister De Croo al enkele dagen met de bankenwereld over de garantieregel voor ondernemingen. Consumenten die financieel in moeilijkheden komen moeten ook uitstel krijgen van hun woonkrediet. Er is nog geen toezegging van de banken: 'Ik heb daar goede hoop op' zegt De Croo: 'Het lijkt me eigenlijk nodig dat ze dat doen. Tien jaar geleden hebben wij de banken moeten redden. Nu moeten zij ons helpen.'