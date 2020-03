Werknemers die tijdelijk werkloos zijn door het coronavirus zullen ongeveer 150 euro per maand extra krijgen. Dat heeft de federale regering beslist.

De federale regering heeft al verschillende maatregelen genomen om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis te milderen. De regering wil de koopkracht van mensen vrijwaren en voorkomen dat gezonde bedrijven door de crisis overkop gaan of dat mensen hun baan verliezen.

Vrijdag stelde de regering een tweede luik socio-economische maatregelen voor. Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid en vereenvoudigd. Dat laatste is nodig om dat er heel veel onduidelijkheid heerst bij de bedrijven.

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zegt dat er voortaan geen onderscheid meer zal gemaakt worden tussen tijdelijke werkloosheid uit overmacht en economische werkloosheid. Er komt één duidelijke "coronaprocedure". Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid met de groep mensen die thuis moeten blijven omdat een lid van hun gezin ziek is.

Eerder al had de regering de vergoeding voor economische werkloosheid opgetrokken tot 70 procent van het gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Nu is beslist dat daar per dag 5,63 euro bijkomt, goed voor zowat 150 euro extra per maand.

De federale regering heeft al verschillende maatregelen genomen om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis te milderen. De regering wil de koopkracht van mensen vrijwaren en voorkomen dat gezonde bedrijven door de crisis overkop gaan of dat mensen hun baan verliezen. Vrijdag stelde de regering een tweede luik socio-economische maatregelen voor. Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid en vereenvoudigd. Dat laatste is nodig om dat er heel veel onduidelijkheid heerst bij de bedrijven. Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zegt dat er voortaan geen onderscheid meer zal gemaakt worden tussen tijdelijke werkloosheid uit overmacht en economische werkloosheid. Er komt één duidelijke "coronaprocedure". Het systeem van tijdelijke werkloosheid wordt uitgebreid met de groep mensen die thuis moeten blijven omdat een lid van hun gezin ziek is. Eerder al had de regering de vergoeding voor economische werkloosheid opgetrokken tot 70 procent van het gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Nu is beslist dat daar per dag 5,63 euro bijkomt, goed voor zowat 150 euro extra per maand.