Voor premier Alexander De Croo gaan de politieacties van de afgelopen week de perken te buiten. Dat zei hij in VTM Nieuws.

De politievakbonden protesteren sinds deze week met dagelijkse acties tegen onder meer de vastgelopen loonsonderhandelingen en een gebrek aan middelen. Daarbij was sprake van hinder in en rond de luchthavens en rond drukke verkeersaders. Voor premier Alexander De Croo gaan die acties te ver, zei hij in de studio van VTM Nieuws.

'Als we rond de tafel zitten kunnen we spreken, maar dit soort acties is frustrerend voor heel wat mensen in ons land. Ze frustreren mensen die willen werken, en hun leven moet je niet moeilijker maken dan het al is.'

Volgens De Croo staat er komende dinsdag een overleg gepland met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Zij keert na het weekend terug van een werkbezoek aan de Verenigde Staten. De premier behoudt in elk geval het vertrouwen in Verlinden, benadrukte hij.

De politiebonden vroegen De Croo al meermaals om het dossier naar zich toe te trekken. De vakbonden blazen morgenochtend verzamelen aan het Centraal Station in Brusssel. Ze houden een protestmars door de hoofdstad. Er worden zowat 800 deelnemers verwacht.

