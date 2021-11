De vakbonden bij de politie voeren vanaf vandaag actie. Ze starten met het Te Deum in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal, dat traditiegetrouw plaatsvindt ter ere van Koningsdag.

De vakbonden protesteren tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Ook zitten de onderhandelingen over een loonsverhoging muurvast. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten. De rest van de week staan er nog iedere dag acties gepland.

Eerder lieten de bonden al weten dat het onder meer om stiptheidsacties zou gaan, zoals die van vorige maand op de luchthavens van Charleroi en Zaventem, en extra grondige verkeerscontroles.

Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, zegt dat de actie aan het Te Deum het 'startschot' is van een lange reeks acties. Wat de andere acties zullen inhouden, willen de bonden nog niet kwijt.

Bij Vincent Houssin, voorzitter van VSOA Politie, klinkt het alvast dat de acties 'crescendo' zullen gaan. 'Afhankelijk van de bereidheid van de politieke overheid om naar ons te luisteren, zullen we een tandje bijsteken', zegt Houssin. 'Er moet een ernstig voorstel komen.'

Carlo Medo, voorzitter van het NSPV, beklemtoont dat de politie het 'beu' is dat het beroep nog altijd niet beter gewaardeerd wordt. 'Iedereen heeft de mond vol van vooruitgang, maar wij zien alleen achteruitgang. Door van ons te laten horen bij het Te Deum willen we aan de overheid laten zien dat we er ook nog zijn.'

Hij betreurt dat de bonden kop van jut zijn als gewone burgers hinder zullen ondervinden van de acties. 'Maar mensen moeten ook beseffen dat een veilige maatschappij geld kost. Het is hoog tijd dat de beleidsvoerders nu zeggen waar het op staat.'

De vakbonden protesteren tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Ook zitten de onderhandelingen over een loonsverhoging muurvast. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten. De rest van de week staan er nog iedere dag acties gepland. Eerder lieten de bonden al weten dat het onder meer om stiptheidsacties zou gaan, zoals die van vorige maand op de luchthavens van Charleroi en Zaventem, en extra grondige verkeerscontroles. Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, zegt dat de actie aan het Te Deum het 'startschot' is van een lange reeks acties. Wat de andere acties zullen inhouden, willen de bonden nog niet kwijt. Bij Vincent Houssin, voorzitter van VSOA Politie, klinkt het alvast dat de acties 'crescendo' zullen gaan. 'Afhankelijk van de bereidheid van de politieke overheid om naar ons te luisteren, zullen we een tandje bijsteken', zegt Houssin. 'Er moet een ernstig voorstel komen.' Carlo Medo, voorzitter van het NSPV, beklemtoont dat de politie het 'beu' is dat het beroep nog altijd niet beter gewaardeerd wordt. 'Iedereen heeft de mond vol van vooruitgang, maar wij zien alleen achteruitgang. Door van ons te laten horen bij het Te Deum willen we aan de overheid laten zien dat we er ook nog zijn.' Hij betreurt dat de bonden kop van jut zijn als gewone burgers hinder zullen ondervinden van de acties. 'Maar mensen moeten ook beseffen dat een veilige maatschappij geld kost. Het is hoog tijd dat de beleidsvoerders nu zeggen waar het op staat.'