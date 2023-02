De Croo: ontruiming Paleizenstraat ‘niet gelopen zoals het moet’

De ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek gisteren/woensdag is ‘niet gelopen zoals het moet’. Dat zei premier Alexander De Croo in de marge van de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Hij noemt het ‘niet het moment om met de vinger te wijzen’, maar de ontruiming is wel gebeurd door de gemeente Schaarbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaf hij aan.

Schaarbeek en Brussel gingen gisteren/woensdag over tot de ontruiming van het pand dat wekenlang werd bewoond door honderden mensen, voornamelijk asielzoekers, die er in erbarmelijke omstandigheden verbleven.

Maar de operatie verliep chaotisch: 163 mensen werden naar een hotel in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, gebracht, terwijl de burgemeester, de Vlaamse regering noch de provinciegouverneur daar naar eigen zeggen op voorhand van op de hoogte waren gebracht. Daarnaast moesten tientallen mensen de afgelopen nacht op straat doorbrengen.

Volgens premier Alexander De Croo is het duidelijk dat de situatie ‘niet gelopen is zoals het moet lopen’. Volgens De Croo is het ‘niet het moment om met de vinger te beginnen wijzen’, maar hij wees er wel op dat de ontruiming door Schaarbeek en Brussel is gebeurd en dat de beslissing om mensen op te vangen in een hotel geen federale beslissing was. ‘Ik begrijp dat men het kraakpand wilde ontruimen’, maar ‘het lijkt me logisch dat een burgemeester daarvan ingelicht wordt’, zei hij.

Volgens de premier moet het federale opvangagentschap Fedasil nu prioritair de mensen in het hotel screenen en opvang bieden in het netwerk. Dat kan a rato van ongeveer veertig mensen per dag, zei hij.

Daarnaast moet de instroom van asielzoekers onder controle worden gebracht en de uitstroom verhoogd zodat mensen die recht hebben op opvang die ook effectief kunnen krijgen, zei De Croo nog.