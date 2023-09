De Croo: Kerk kan schadevergoedingen voor slachtoffers verhogen

De kerk kan de schadevergoedingen voor de slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken verhogen. Dat liet premier Alexander De Croo donderdagmiddag uitschijnen tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

De Croo ontmoette donderdagvoormiddag samen met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bisschop Johan Bonny en een aantal slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. De ontmoetingen zijn het gevolg van de ophef die ontstaan is naar aanleiding van de VRT-documentaire ‘Godvergeten’.

De reeks is ook de Kamer niet ontgaan. De premier en Van Quickenborne kregen in de plenaire vergadering vragen van alle Nederlandstalige fracties. Vooral de emotionele tussenkomst van N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel viel op. Zij vroeg zich af waar de politiek zit ‘wanneer de camera’s niet draaien’ en benadrukte dat kindermisbruik niet enkel tot de kerk of tot het verleden behoort. ‘Een half procent van de daders wordt vandaag berecht. Daar moeten we iets aan doen als we het echt willen vermijden.’

Onder impuls van alle Nederlandstalige partijen komt er naar alle waarschijnlijkheid een parlementaire onderzoekscommissie naar het misbruik in de kerk. Dat is een ‘zeer sterk signaal’, zei De Croo. Maar de premier verwacht nu ook ‘oprecht schuldinzicht’ van de kerk. ‘Bisschop Bonny heeft ons deze morgen zijn volledige medewerking aan justitie en politie beloofd’, zei hij. ‘In een rechtsstaat kan geen enkele organisatie boven de wet staan.’

Juridische vervolging is in veel gevallen onmogelijk omdat de feiten zijn verjaard, maar de kerk kan wel inzetten op preventie en de schadevergoedingen verhogen, stelde de premier. Die bedragen zijn nu vrij laag in vergelijking met de buurlanden. ‘Ik heb aan bisschop Bonny gevraagd om in al zijn acties het slachtoffer centraal te zetten’, benadrukte De Croo.

Ontdopen

Daarnaast moet de kerk ervoor zorgen dat wie zich wil laten ontdopen ook effectief geschrapt wordt uit het doopregister, wat nu niet het geval is, vindt de premier. De financiering van de kerk met belastinggeld kan wat hem betreft besproken worden in het parlement. Minister van Justitie Van Quickenborne benadrukte dat de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk geholpen moeten kunnen worden en laagdrempelig aangifte moeten kunnen doen bij een neutrale instantie, ‘en dus niet bij het instituut dat zelf ter discussie staat’. Ze kunnen daarvoor terecht bij de Zorgcentra na Seksueel Geweld, gaf hij aan.

Daarnaast wil de liberale vicepremier dat de kerk en andere geloofsgemeenschappen daders van seksueel misbruik van de loonlijsten halen, zodat de belastingbetaler niet langer opdraait voor hun vergoeding.