Premier Alexander De Croo opende deze middag met zijn beleidsverklaring het nieuwe parlementaire jaar. De eerste minister gaf de Kamerleden de grote lijnen van het begrotingsakkoord dat hij dinsdagmiddag sloot met zijn vicepremiers, en blikte ook terug op het eerste jaar van zijn ambtstermijn, die getekend werd door de coronapandemie. Voor de gelegenheid had de premier een aantal zorgverleners uit het UZA en het UC Saint-Luc uitgenodigd in het halfrond. De Croo bezocht die twee ziekenhuizen in oktober vorig jaar nog samen met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "De gesprekken die we hadden met artsen en verpleegkundigen zinderden het hele jaar na", zei de premier daarover in zijn State of the Union. "Ondanks de moeilijke situatie zag ik overal een geweldig doorzettingsvermogen. Zonder enige twijfel, altijd datzelfde engagement en diezelfde aandacht, zelfs na de uitputting van de eerste golf. Dat engagement van zorgverleners overal in het land heeft het afgelopen jaar het verschil gemaakt", wierp hij hen een pluim toe. Maar het voorbije jaar werd niet alleen getekend door de coronapandemie. De premier blikte ook terug op de overstromingen die vooral Wallonië afgelopen zomer zwaar troffen. Ons land trekt daarom eind deze maand met hoge ambities naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow, zei De Croo. Hij verwees onder meer naar de Europese plannen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terug te dringen en naar de Belgische plannen om het bedrijfswagenpark te vergroenen. "Ons land zal zijn deel van de inspanningen doen", beloofde de premier. Daarnaast zal er ook extra geld gaan naar internationale klimaatfinanciering voor de landen die het hardst getroffen worden door de klimaatverandering, vaak arme landen. De Croo stond daarnaast ook stil bij de situatie in Afghanistan. De terugtrekking van de VS uit Kaboel verliep afgelopen zomer bijzonder chaotisch, waardoor de banden met de Europese partners onder druk kwamen te staan. Maar "die pagina moeten we omslaan", vindt De Croo. "Onze internationale veiligheid garanderen we enkel maar als we samenwerken met anderen." Dat moet binnen de NAVO, maar de EU moet zelf ook sterker op haar benen staan, zei de eerste minister. België zal zelf ook de eigen strategische visie van Defensie updaten. De Europese Unie moet niet alleen op vlak van Defensie beter doen, De Croo pleitte voor een sterkere Europese samenwerking in het algemeen. Hij verwees daarvoor naar het Verenigd Koninkrijk, dat lijdt onder de gevolgen van de brexit zoals brandstoftekorten en lege winkelrekken. "Europa is niet het probleem. Het is de oplossing. Omdat we samen sterk staan", zei hij. Dat Europa staat nu echter onder druk, onder meer door de gebeurtenissen in lidstaten Polen en Hongarije waar holebi's worden onderdrukt, de persvrijheid wankelt en de rechtstaat met de voeten getreden wordt. De premier haalde scherp uit naar Warschau en Boedapest. "Voor dit soort ondermijning van onze Europese waarden is er in de Europese Unie geen enkele plaats. Ook niet in ons land", was hij duidelijk. "We hebben Europa veel te lang als vanzelfsprekend beschouwd. Het is een project waar we moeten aan blijven bouwen." Premier De Croo gaf eerder op de dag tijdens een persconferentie samen met zijn vicepremiers al tekst en uitleg bij het begrotingsakkoord dat dinsdagochtend werd afgeklopt. N-VA, de grootste oppositiepartij, stapte daarom vlak voor de State of the Union misnoegd op uit het halfrond. Morgen mogen Kamerleden van oppositie en meerderheid debatteren over de beleidsverklaring, donderdag ten vroegste vanaf 15 uur weet de regering of ze opnieuw het vertrouwen krijgt van de Kamer.