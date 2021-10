Welke impact hebben de maatregelen uit het begrotingsakkoord op gezinnen, werknemers, werklozen en langdurig zieken?

Energiefactuur: verlenging sociaal tarief en bijkomende korting tot 100 euro voor meest kwetsbare groep

Er komt een verlenging van het sociaal tarief. Dat loopt eind dit jaar af, maar daar komt nog een periode bij. Eerder dit jaar werd de doelgroep van de maatregel al uitgebreid naar 1 miljoen gezinnen, wat neerkomt op zowat 2 miljoen landgenoten. Door de stijging van de energieprijzen hebben de mensen die van een sociaal tarief kunnen genieten, die prijs ook omhoog zien gaan. Daarom komt er voor die meest kwetsbare groep een bijkomende korting van 80 tot 100 euro, bovenop het sociaal tarief dat ze genieten.

Eenzijdig invoeren van hogere voorschotten op energiefactuur wordt verboden

Het eenzijdig optrekken van een voorschotfactuur wordt wettelijk verboden.

De fiscale aftrek voor kinderopvang wordt verhoogd tot 14 euro per dag en per kind

De federale regering verhoogt opnieuw de fiscale aftrek voor kinderopvang. Eerder werd die aftrek al verhoogd van 11,2 naar 13 euro per dag en per kind. Ditmaal gaat dat bedrag opnieuw omhoog, tot 14 euro.

Afschaffing ziektebriefje voor 1 dag, behalve voor kmo's

Er is een akkoord over de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid, en dat voor drie dagen per jaar. Unizo was daar met name 'bijzonder boos' over. Uiteindelijk liet vicepremier Petra De Sutter weten dat er voor kleine en middelgrote ondernemingen een uitzondering zou komen.

5 opleidingsdagen per jaar

Elke werknemer zal binnenkort kunnen genieten van een individueel recht op opleiding. Het gaat dus niet langer over een gemiddelde binnen een bedrijf. Op termijn krijgt elke werknemer recht op 5 dagen per jaar om te besteden aan het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Werklozen behouden uitkering in knelpuntberoep

Langdurig werklozen die aan de slag gaan in een knelpuntberoep zullen een deel van hun werkloosheidsuitkering een tijdlang kunnen combineren met hun nieuwe job. Er is sprake van 25 procent en dat gedurende een periode van drie maanden. Het gaat om een systeem dat ook al in het buitenland bestaat.

Minder uitkering voor werkonwillige langdurig zieken

Onwillige, langdurig zieke werknemers kunnen 2,5 procent van hun uitkering verliezen, indien ze na tien weken de vereiste vragenlijst niet willen invullen of wanneer ze niet komen opdagen bij de werkgelegenheidscoördinator.

Hogere lonen voor soldaten

Er komt een 'aanzienlijke verhoging' van de salarissen van de soldaten. 'Een sergeant-majoor met 12 jaar dienst zal zijn of haar salaris tegen het einde van de legislatuur zien stijgen met 338 euro bruto of ongeveer 203 euro netto. Een onderofficier met 25 dienstjaren zal zijn of haar salaris zien stijgen met 520 euro bruto of ongeveer 312 euro netto. Zo krijgen de duizenden mannen en vrouwen die dag en nacht de veiligheid verzekeren van alle Belgen en onze internationale partners, eindelijk de erkenning die ze verdienen', licht vicepremier Pierre-Yves Dermagne toe.

