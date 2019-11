De commerce van Immo Royal

Kristof Clerix is redacteur bij Knack

Om opbrengsten te halen uit haar patrimonium, beschikt de Koninklijke Schenking over enkele cashcows. Alleen al rusthuis James Ensor in Oostende en het Congrespaleis in Brussel brengen samen zo'n 2 miljoen euro per jaar aan huurinkomsten in het laatje. Sinds 1975 verkocht de Schenking ook 13 gebouwen en 10 stukken grond. Daaronder ook bouwgrond van een verkaveling in De Panne, waar ooit een groot corruptieschandaal rond losbarstte.

De commerce van Immo Royal © Alexander Dumarey

De voorbije dagen berichtten Knack, De Tijd, Apache en VRT NWS over het gigantische patrimonium van 7500 hectare en 77 gebouwen dat de Koninklijke Schenking bezit. In deze aflevering van Immo Royal nemen we de inkomsten van de Koninklijke Schenking onder de loep. Welke eigendommen van het veelzijdige patrimonium brengen het meest op? Wie huurt de panden? En welke gebouwen en terreinen heeft de Koninklijke Schenking verkocht?

