Immo Royal: de Koninklijke Schenking doorgelicht

Voor het eerst in 90 jaar laat de Koninklijke Schenking in haar kaarten kijken. Knack, De Tijd, VRT NWS en Apache kregen via de wet op de openbaarheid van bestuur documenten in handen over een van de meest gesloten openbare instellingen van België. Lees hier van 27 tot 30 november 2019 elke dag nieuwe artikels uit het onderzoek Immo Royal. Meer op www.koningshuizen.be.