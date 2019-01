De Block: 'Zonder efficiënte filter geen Riziv-nummers meer voor overtallige Franstaligen'

De numerus clausus in de opleiding geneeskunde is maandag weer helemaal terug van nooit weggeweest in Franstalig België. 'Ja', de politieke oorlog is herbegonnen, verklaarde minister De Block maandag op de Franstalige openbare omroep.

Op de agenda staat een vergadering van de interministeriële conferentie volksgezondheid, maar het kabinet van Jean-Claude Marcourt (PS), de minister van Hoger Onderwijs in de Franse gemeenschap, heeft al laten weten zich te verzetten tegen het protocol dat het aantal Riziv-nummers bepaalt voor 2025, dus voor de studenten die in september hun studies beginnen. Zo'n nummer is nodig om het beroep volwaardig te kunnen beoefenen.

Sinds 2017 organiseert de Franse gemeenschap een ingangsexamen voor studenten geneeskunde. In Vlaanderen gebeurt dat al vele jaren, om zo de uitstroom aan geneeskundigen onder controle te houden. De Franse gemeenschap ging slechts met lange tanden akkoord met zo'n filter, omdat er Riziv-nummers tegenover stonden voor overtallige studenten tijdens een overgangsperiode. Probleem is dat de Franse gemeenschap, ondanks het ingangsexamen, toch het dubbele van het aantal studenten dat gepland was toeliet.

Te veel specialisten

Voor minister De Block is het dan ook duidelijk dat de filter niet efficiënt werkt. Ze dreigt er mee geen Riziv-nummers voor overtallige studenten af te leveren. Volgens De Block kan ze dat beslissen tijdens een periode van lopende zaken. 'Ik ben diegene die de extra nummers zou vrijgeven, het zijn nummers die er niet zijn', legt ze uit.

De minister vindt dat het probleem van tekorten moet worden geregeld via de subquota, die een bevoegdheid van de gemeenschappen uitmaken. Het is hun taak te zorgen voor de verdeling van de quota volgens de specialismen. 'In Vlaanderen zijn er 40 procent huisartsen, dat is bijna genoeg. In Wallonië gaat het om 23 tot 27 procent. Dat is niet genoeg. Er zijn te veel specialisten', luidt het.

Minister Marcourt (PS) zegt verbolgen te zijn door het beleid van de Open VLD-minister. Hij roept premier Charles Michel op de belangen van de Franstaligen te verdedigen en benadrukt dat de Franse gemeenschap veel buitenlandse studenten op haar universiteiten telt. 'En vandaag, wanneer we met een tekort kampen, wil mevrouw De Block om communautaire en electorale redenen, opnieuw de Franstaligen straffen'.

In een mededeling pleit de MR - de partij van premier Michel - voor het behoud van een filter aan het begin van de studies. Tegelijkertijd moet de Franse gemeenschap subquota invoeren die overeenstemmen met de noden, met name over het aantal huisartsen in rurale zones, aldus de MR.