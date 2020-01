Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft oren naar het KCE-rapport over de materniteiten. 'We besteden meer geld dan nodig aan materniteiten, terwijl er elders in de zorg middelen tekort zijn. Door het aantal materniteiten af te bouwen, kunnen we extra investeren in die knelpuntdomeinen', zegt ze in een reactie.

In 2018 stelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat ons land 600 materniteitsbedden te veel telde, op een totaal van ongeveer 3.000 bedden. Als er niets verandert, loopt dat overschot op tot circa 1.000 materniteitsbedden in 2025. Zo'n verspilling van middelen kan onze gezondheidszorg zich niet veroorloven, aldus de federale minister.

In een donderdag gepubliceerd rapport zegt het KCE dat 17 kleine materniteiten - op 104 materniteiten in ons land - zonder problemen gesloten kunnen worden. 'De kwaliteit van zorg is vandaag al zeer goed en kan bij grotere diensten met meer expertise en een betere omkadering enkel verbeteren. Ook de toegankelijkheid blijft gegarandeerd met voor iedereen minimaal één materniteit binnen een halfuur rijden', concludeert De Block.

'Het is nu aan alle beleidsmakers om samen met de sector aan de slag te gaan met dit rapport en de aanbevelingen om te zetten in concreet beleid. Gemakkelijk belooft dat niet te worden, maar het gaat over een ongelofelijke opportuniteit: we kunnen de gemiddelde kost per bevalling verminderen voor de maatschappij en elders in de zorg extra investeren. Dat ligt volledig in lijn met de hervormingen die we de voorbije jaren hebben opgestart binnen de ziekenhuissector', besluit De Block.

