De Block maakt rookstopmedicatie goedkoper om stoppogingen te stimuleren

'Rookstopmedicatie kan mensen helpen om van hun verslaving af te geraken, maar de prijs schrikt sommigen af', aldus minister De Block. 'Door de terugbetaling te verbeteren, willen we die drempel zoveel mogelijk wegnemen. Voor wie zich heeft voorgenomen om in het nieuwe jaar te stoppen met roken, kan dit het beslissende duwtje in de rug zijn.'

De minister stelt in een persbericht dat wie wil stoppen met roken, daar gemiddeld 5 tot 7 pogingen voor nodig heeft. In 2015 besliste ze al om twee behandelingen met rookstopmedicatie terug te betalen per persoon. Nu breidt ze dit uit naar drie behandelingen, die elke vijf jaar kunnen worden herhaald.

Vooraleer rokers toegang krijgen tot een volledige behandeling, moeten ze een behandeling van twee weken volgen om te testen of ze de medicatie goed verdragen. Voor dat starterspakket leggen ze nu 49,95 euro neer, volledig uit eigen zak. Vanaf 1 februari is dat nog 9,80 euro voor mensen met een voorkeursregeling, en 14,80 euro voor mensen zonder voorkeursregeling. 'Op die manier willen we de drempel om aan een rookstopbehandeling te beginnen zo laag mogelijk maken', aldus De Block.

In 2017 kregen 14.761 mensen rookstopmedicatie voorgeschreven. In 2016 waren dit er 20.051. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) zal in januari de apothekers en andere zorgverleners gedetailleerde informatie geven over de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden.

De uitgebreide terugbetaling maakt deel uit van een pakket aan antitabaksmaatregelen van de regering, met onder andere ook de verhoging van de accijnzen op tabaksproducten, de versterkte controles op het rookverbod, het wettelijk kader voor de e-sigaret en de neutrale verpakking voor tabaksproducten die momenteel wordt uitgewerkt.