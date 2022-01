Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker heeft de federale begroting in een infografiek gegoten. Dat moet het cijferwerk voor iedereen begrijpelijker maken.

De Bleeker heeft zich voorgenomen om de begrotingscijfers toegankelijker te maken. De infografiek, te bekijken op Begroting.be, is een eerste stap. In een latere fase wil ze ook een dynamisch model maken, waarin iedereen uitgaven en inkomsten kan simuleren.

Sinds kort vind je op https://t.co/pLgskVI6nr de begroting van de federale overheid en sociale zekerheid al terug in één oogopslag. De overheidsfinanciën moeten begrijpbaar en duidelijk zijn. Een eerste stap.. maar niet de laatste. pic.twitter.com/SylLaeO8B8 — Eva De Bleeker (@EvaDeBleeker) January 6, 2022

De infografiek maakt onder meer duidelijk dat het merendeel van de federale inkomsten wordt herverdeeld, naar onder meer Europa, de gewesten en de lokale besturen. Het federale niveau houdt 17,4 miljard euro over om zelf te besteden, maar geeft 34,5 miljard uit.

Ook de sociale zekerheid krijgt een eigen taartdiagram. Die geeft volgend jaar 117,5 miljard euro uit, waarvan 68,4 miljard uit de sociale bijdragen komt. Liefst 42,7 miljard euro komt uit de algemene middelen van het federale niveau.

