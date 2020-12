Het Algemeen Medisch Laboratorium (AML) in Hoboken is gisteren het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De hackers blokkeerden alle computers van het lab en eisen 'losgeld' om het netwerk weer vrij te geven. Dat bericht de Gazet van Antwerpen.

Het lab voert dagelijks zo'n drieduizend coronatests uit, goed voor ongeveer vijf procent van de totale Belgische testcapaciteit. Het is het grootste private Antwerpse lab in deze coronacrisis. 'Na een uitgebreide analyse door onze beveiligingsteams werd beslist het netwerk preventief los te koppelen', zegt ICT-manager Maarten Vanheusden. 'Zo kunnen we stap voor stap bekijken wat er precies geïnfecteerd is.'

Of de hackers ook effectief informatie konden stelen, is nog niet volledig duidelijk. 'Op dit moment lijkt het erop dat er geen patiëntengegevens gestolen zijn. Deze gijzelingsactie wijst eerder op een specifieke economische chantage. We hebben ook nog geen idee uit welke hoek deze hack komt.'

Het AML ging niet in op de vraag van de hackers en legde klacht neer bij het Antwerpse parket. De Computer Crime Unit van de federale politie onderzoekt de zaak verder. Intussen is het netwerk van het lab nog steeds offline.

