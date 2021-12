Dat de cultuursector opnieuw op slot moet uit voorzorg voor de omikronvariant van het coronavirus stuit op veel onbegrip in het parlement. De groene fractie in de Kamer vraagt zelfs om die beslissing terug te draaien. 'Soms moet men erkennen dat men niet de juiste keuze heeft gemaakt'. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) overlegt komende dinsdag met de cultuursector. Verscheidene Waalse en Brusselse bioscopen laten intussen weten dat ze zondag zullen weigeren te sluiten.

Het Overlegcomité besliste woensdag om vanaf zondag een verbod op te leggen op te leggen op binnenevenementen, waronder cultuurvoorstellingen en bioscoopvertoningen, hoewel de expertengroep GEMS daar nog niet expliciet om vroeg. Tot grote woede van de sector, die de afgelopen maanden tal van voorzorgsmaatregleen nam om veilig te kunnen werken.

Ook in de Kamer kan de beslissing van de federale regering en de deelstaten op weinig begrip rekenen, bleek donderdagmiddag. Niet het minst bij meederheidspartijen Ecolo en Groen, die samen een fractie vormen in het federaal parlement en bij monde van Kamerlid Marie-Colline Leroy vroegen om de beslissing terug te draaien.

'Waarom riskeren we het vertrouwen van de experten en de burgers op de proef te stellen met arbitraire beslissingen?', klonk het. 'Dat is extreem gevaarlijk. Soms moet men erkennen dat men niet de juiste keuze heeft gemaakt. Ik vraag u om die beslissing te herzien.'

Ecolo-Groen krijgt daarin de steun van oppositiepartijen CDH, DéFI en PVDA. CDH-politica Catherine Fonck liet de Kamer via een manoeuvre stemmen over het standpunt, maar Ecolo-Groen stemde toen wel mee met de regering.

Regeringspartijen

Nochtans klonk ook bij sommige andere regeringspartijen kritiek op de beslissing om de cultuursector op slot te gooien. 'De maatregel fnuikt alle creativiteit, terwijl experten dat niet hebben gevraagd. Waarom gaat men daar tegenin?', wilde CD&V'er Jan Briers weten.

'Mijn fractie heeft alle maatregelen gesteund, en ook nu zijn voorzorgsmaatregelen nodig. Maar velen begrijpen het niet. Wat is er op drie weken veranderd, dat er nu toch sectoren moeten sluiten?', vroeg Leslie Leoni (PS).

Catherine Fonck (archiefbeeld)

'Er is onbegrip bij iedereen', stelde Florence Reuter (MR). 'Waarom is cultuur gevaarlijker dan andere activiteiten?'

En ook bij Open VLD, de partij van de eerste minister, is men bezorgd. 'Dit heeft alles te maken met de nieuwe variant die op ons afkomt. Maar de sector wordt moedeloos. Ik vraag om duidelijk en op tijd te communiceren', zei Robby De Caluwé.

De Croo: 'Gebaseerd op wetenschappelijk advies'

Premier Alexander De Croo verdedigde de beslissing van het Overlegcomité. 'Ik luister naar de experten en kijk naar de feiten. Zij zeggen dat als de gevallen toenemen, alle binnenactiviteiten beter stilgelegd worden. We weten jammer genoeg dat het aantal besmettingen zal stijgen. De beslissing is 100 procent gebaseerd op wetenschappelijk advies.'

De premier wilde bovendien niet afwachten om dan later toch te verstrengen. 'In oktober en november was er drie weken na elkaar een Overlegcomité. Daar is veel kritiek op geweest, en eerlijk gezegd denk ik dat het niet de goeie methode was.'

Vandenbroucke overlegt met cultuursector

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) overlegt komende dinsdag met de cultuursector. 'Dit doet mij ook echt pijn aan mijn hart', antwoordde hij in de Kamer op kritische vragen van CDH, DéFI, MR, CD&V, Open VLD, Ecolo-Groen, PS, N-VA en PVDA in de Kamer. 'Er is een uitnodiging verstuurd om volgende week dinsdag om 10 uur op mijn kabinet te vergaderen met de cultuursector. Dat zal openhartig en moeilijk zijn, maar we zullen overleggen.'

© Belga

Vandenbroucke benadrukte dat de cultuurlockdown niet per se lang hoeft te duren. 'Als de situatie het toelaat stappen we na het volgende Overlegcomité begin januari over op een meer genuanceerd regime, het CIRM (Covid Infrastructure Risk Model, red.). Dat is in kleine zalen heel streng, maar het is genuanceerder en dan kan je in grote zalen misschien meer doen.'

De Vooruit-minister vreest echter dat de cijfers onder invloed van de opmars van de omikronvariant ook ongunstig zouden kunnen evalueren. 'Als de cijfers slechter worden, dan zal er meer gesloten worden. Dat is heel erg om te zeggen', klonk het. 'We staan voor een gevaar dat in grote mate onbekend is. Het zou kunnen meevallen, maar het zou ook heel erg kunnen zijn, in een land waar de ziekenhuizen vol liggen en waar het zorgpersoneel kreunt.'

Vlaamse cultuursector in rouw

Intussen gaat de volledige cultuursector in Vlaanderen in rouw. De crisiscel Cultuur roept elk cultuurhuis, instelling, organisatie, artiest of sympathisant op om te tonen dat ze in rouw zijn. Dat willen ze doen met een zwarte vlag voor de deur of een zwart doek uit het raam. Dat meldt de crisiscel donderdagmiddag.

'Na bijna twee jaar van inspanningen, goede wil en flexibiliteit krijgen we wederom het deksel op onze neus. Wat voor ons een eindejaarsperiode moest worden met licht aan het einde van de tunnel, wordt nu een zwart gat waar we het einde niet van zien', luidt het.

Daarom wil de cultuursector een duidelijk signaal geven: 'Met de volledige cultuursector gaan we op zwart. We roepen elk cultuurhuis, instelling, organisatie, artiest of sympathisant op om te tonen dat we in rouw zijn. Dat doen we met een zwarte vlag voor de deur, een zwart doek uit het raam of een zwarte profielfoto op Facebook', luidt het.

De actie #blackoutforculture is de eerste en één van de vele geplande reacties op de sluiting van de sector.

De crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en cultuurwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector. De crisiscel is een deeltjesversneller die met de verenigde krachten van verschillende actoren de brede cultuursector door de coronacrisis wil loodsen.

Verscheidene Waalse en Brusselse bioscopen weigeren te sluiten Verscheidene bioscopen in Wallonië en Brussel geven donderdag aan dat ze van plan zijn om vanaf zondag hun deuren open te houden, ondanks de beslissing van het Overlegcomité om cinema's weer te sluiten wegens de coronapandemie. De kleine Waalse bioscoopgroep Les Grignoux, die drie bioscopen in Luik en één in Namen uitbaat, liet als eerste weten dat het de verplichte sluiting naast zich neer zal leggen en riep de regeringen op om de 'onzinnige beslissing' terug te draaien. 'Het vertrouwen is gebroken', luidde het. 'Geconfronteerd met deze maatregelen die we niet meer begrijpen, geconfronteerd met deze keuze die niet gerechtvaardigd is, overtuigd en gerustgesteld door talrijke studies dat we een gezonde en veilige omgeving aanbieden voor ons publiek, hebben Les Grignoux unaniem beslist om ook na zondag open te blijven.' Volgens Les Grignoux zouden ook 'verscheidene' andere bioscopen in Franstalig België hetzelfde doen, waaronder Quai10 in Charleroi. Intussen liet Cinema Galeries in Brussel op sociale media met dezelfde argumentatie weten dat hij open zal blijven. Behalve Les Grignoux en Quai10 zouden ook nog de Brusselse bioscopen Palace, Kinograph en Vendome de beslissing van het Overlegcomité naast zich neerleggen, zegt Cinema Galeries. 'We hopen dat nog andere zullen volgen', luidt het. Kinepolis, de grootste bioscoopketen van het land, is niet van plan om zomaar tegen de opgelegde sluiting in te gaan, zegt woordvoerster Anneleen Van Troos. Mogelijke juridische stappen tegen de maatregel zijn, hoewel de groep momenteel nog niks concreets heeft beslist, 'niet uitgesloten', klinkt het wel.

