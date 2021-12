Vanaf 26 december gaan de verstrengde maatregelen van kracht. Die zouden gelden tot eind januari met een tussentijdse evaluatie midden januari. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) woensdag aangekondigd na afloop van het Overlegcomité over de coronacrisis. Een overzicht.

Winkelen

Winkelen mag nog met maximaal twee personen.

Een uitzondering van de regel geldt voor mensen die een minderjarig gezinslid mee naar de winkel nemen. Tussen de winkelende gezelschappen moet een afstand van anderhalve meter worden gewaarborgd. Als het winkeloppervlak groter is dan 400 vierkante meter, moet er een gepaste toegangscontrole zijn.

Binnenevenementen en -activiteiten

Binnenevenementen en -activiteiten worden verboden.

Het verbod op binnenevenementen geldt voor kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen en congressen. Ook onder meer bioscopen, lasergames, bowlingzalen, indoor trampolineparken en darts- en biljartzaken moeten de deuren sluiten. De sportieve sector, inclusief fitness en zwembaden, blijft wel open. Recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten sluiten, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen. Uitzonderingen zijn er ook voor bibliotheken, musea en georganiseerde activiteiten gericht op de noden van kwetsbare groepen, zoals socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd. Feest- en receptiezalen mogen enkel openen voor huwelijken en begrafenissen.

Sportwedstrijden

D aanwezigheid van publiek wordt bij zowel professionele als niet-professionele sportwedstrijden verboden, zowel binnen als buiten. De maatregel impliceert onder meer dat het voetbal en het veldrijden opnieuw zonder publiek zal moeten plaatsvinden.

Daarnaast besloot het Overlegcomité ook strengere regels in te voeren voor andere openluchtevenementen. Er komt een verbod op het gebruik van tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers. De capaciteit moet beperkt worden tot maximaal één bezoeker per vier vierkante meter en vanaf 100 bezoekers moeten organisatoren over een eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen beschikken.

Sociale contacten

Er komen geen beperkingen wat betreft het aantal sociale contacten, maar het Overlegcomité beveelt wel aan om dat aantal te beperken tijdens de kerstperiode. Verder moedigt ze het gebruik van zelftesten aan. 'Ventileer ook binnenruimtes en draag een mondmasker', klinkt het bij premier Alexander De Croo.

Huidige regels

De huidige regels, die beslist werden op 3 december, blijven van kracht. Het gaat onder meer om de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, de verplichting tot telewerk (met maximum één terugkomdag) en de sluiting van de horeca om 23.00 uur. Vandaag/woensdag werd beslist om vanaf zondag 26 december indoorevenementen en -activiteiten te verbieden, met een aantal uitzonderingen, zoals musea en de sportieve sector. Daarnaast wordt publiek verboden bij indoor en outdoor sportevenementen en mag winkelen vanaf zondag maar met twee personen. 'We hadden een stabiel pakket aan maatregelen, bedoeld om de verspreiding van delta tegen te gaan. Maar er is een kaper op de kust, de omikronvariant, en die brengt onzekerheid met zich mee', aldus premier De Croo, die benadrukt dat intussen bijna 30 procent van de besmettingen door de nieuwe variant wordt veroorzaakt.

Herbekijk hier de persconferentie van na het Overlegcomité:

