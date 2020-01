De impasse bij de openbare omroep neemt grimmigere proporties aan. Een blogpost van een programmaker en een opiniestuk van een voormalig hoofdredacteur poken de gemoederen op. 'Met een staking gijzel je de verkeerde mensen.'

Mocht mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) gedacht hebben dat hij met het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts de gemoederen kon bedaren, dan heeft hij zich grondig mispakt. Die beslissing van de Vlaamse regering, die er kwam op basis van een rapport van een bemiddelaar dat Dalle zelf niet las, deed de drie vakbonden overgaan tot een staking op 27 januari. Op die dag zullen de radio- en tv-zenders van de openbare omroep grondig verstoord worden. Op televisie zullen herhalingen onderbroken worden door boodschappen van de vakbonden.

Op die syndicale beslissing sijpelt nu ook kritiek naar buiten. Zo schrijft Henk De Corte, programmamaker bij de VRT en eindredacteur van Iedereen Beroemd, op zijn persoonlijke blog over de koffiekamer van de VRT. 'Toen het woord "staking" daar maandag, de dag waarop de Vlaamse Regering onze CEO ontsloeg, voor het eerst viel was er meteen roering', schrijft De Corte. 'In de koffiekamer luidop zeggen dat je die staking een slecht idee vindt, is een bijzonder experiment.'De Corte beschrijft discussies over de al dan niet politieke inmenging in het ontslag van Lembrechts. 'Mensen die aangesloten zijn bij de vakbond beginnen dan meteen over de "coup" van de N-VA en het VB op de VRT en over zoveelste besparingsronde die de VRT "kapot gaat maken". En dan lach ik een beetje, en dan zeg ik dat de politiek zich altijd al heeft gemoeid met de VRT maar dat ik daar als programmamaker nog nooit iets van gemerkt heb.'De Corte gaat ook dieper in op het conflict tussen Paul Lembrechts en zijn de facto nummer twee: Paul Claes, directeur Media en Productie. Volgens De Corte, die aan Knack zegt Claes 'amper' te kennen, klopt het niet dat Lembrechts brede steun geniet bij het personeel. 'Als u ergens leest dat "het voltallige personeel" achter de CEO staat en met een staking wil protesteren tegen de beslissingen van de Vlaamse Regering, weet dan dat u dat met een flinke korrel zout moet nemen. In de koffiekamer van de VRT weten ze wel beter.'De blogpost is een nieuw element in de reeds grimmiger wordende sfeer op de Reyerslaan. De interne conflict ligt meer dan ooit op de straatstenen. Eerder werd Claes al door anonieme bronnen in verschillende media al neergezet als 'manipulatief, polariserend en deloyaal'. Claes zou te dicht staan bij zij die geld willen besparen op de VRT. Dat hij kort na de verkiezingen een gesprek had met Chris Janssens, Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement, werd strategisch gelekt.Het deed UHasselt-docent Stijn Verbist, gespecialiseerd in rechtsbescherming, in een opiniebijdrage op Knack.be al knarsetanden. 'De framing heeft Claes intussen reeds zo ontmenselijkt dat hij in de ogen van de goegemeente geen verdediging meer verdient en dat er gestaakt wordt om zijn ontslag te bekomen', schreef hij woensdag. 'Allicht heeft Claes werkpunten, maar wie heeft die niet? Het is onbegrijpelijk dat de vakbonden zich tegen die ronduit schandalige werkwijze niet verzetten.'De commotie blijft evenwel niet beperkt tot het duo Lembrechts en Claes. Leo De Bock, gewezen VRT-hoofdredacteur, wijst Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, aan als hoofdschuldige. Van den Brande, de CD&V'er wiens mandaat zopas met twee jaar werd verlengd, zou de boel hebben verziekt, schrijft De Bock in De Standaard. Volgens De Bock zou Van den Brande Claes de laatste jaren hebben voorgetrokken. De voorzitter zou Claes, ondanks de beoordeling van een selectiebureau, hebben opgevist in het directiecomité. 'Van den Brande verstoorde zo een beslissing die ook invloed had op andere kandidaten die hij niet weer op het lijstje liet zetten: een expliciete manipulatie van het selectieproces ten voordele van één persoon', schrijft De Bock, die het hele conflict omschrijft als een 'manipulatieve vaudeville', aangestuurd door de regering.De Bock denkt daarnaast dat de geheimhouding van het rapport van de bemiddelaar dient om de directie uit elkaar te spelen. Dat rapport, dat moest nagaan of verzoening tussen Lembrechts en Claus een optie was, ligt nu enkel bij Van den Brande. Oppositiepartijen Groen en SP.A verdenken minister Dalle er van Lembrechts te hebben ontslagen omwille van politieke redenen en vroegen het rapport woensdag op in het parlement. 'Als u Paul Lembrechts niet op basis van het rapport hebt ontslagen, op welke gronden dan wel?', aldus Katia Segers (SP.A). 'Het ontslag doet bij mij het vermoeden rijzen dat dat een deel is van een verrottingsstrategie waarbij u de VRT de vleugels helemaal wil afknippen.'Regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD scharen zich dan weer als één man achter Dalle. CD&V-parlementslid Karin Brouwers insinueerde woensdag zelfs dat het ontslag van Lembrechts terug te brengen is tot een specifiek element. 'We weten ook dat wie ontslagen wordt een ontslagvergoeding krijgt en wie zelf ontslag neemt niet', dixit Brouwers op Villa Politica. Dat argument viel ook te horen bij het Vlaams Belang, dat Dalle eveneens steunt vanuit de oppositie. Op de achtergrond van de crisis spelen de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst tussen de regering en de VRT. Die moeten dit jaar afgerond zijn. Volgens de gewezen CEO Lembrechts moet de omroep tussen nu en 2024 tot 40 miljoen euro besparen. Tegelijkertijd woedt er sinds het jongste Vlaams regeerakkoord een discussie over de rol van de VRT in Vlaanderen en de invulling van de (politieke) berichtgeving.