Criminoloog Tom Decorte: 'War on drugs is bijna een ideologisch conflict geworden'

'De war on drugs is bijna een ideologisch conflict geworden', zegt de drugsexpert, verwijzend naar de uitspraak over 'yogasnuivers' van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Decorte roept politici op om niet mee te doen aan politieke recuperatie van het probleem. 'Dat zie je op een subtiele manier in uitspraken over 'yogasnuivers', over mensen met een gezonde levenshouding die voor het klimaat betogen en in het weekend al eens een lijntje snuiven', aldus Decorte. 'Een sneer naar de linkerzijde.'

Dat repressief opbod ziet de criminoloog ook in Gent, waar burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) nachtclub Kompass Klub voor 4 maanden liet sluiten. 'Het is belangrijk dat het drugsbeleid niet wordt aangestuurd door een welbepaalde partij', zegt Decorte. 'Want binnen enkele jaren zal een andere partij een compleet ander beleid voeren'.

De criminoloog pleit voor een parlementaire werkgroep. De huidige war on drugs is volgens Decorte 'contraproductief' 'Je mag dweilen', zegt Decorte over de strijd tegen georganiseerde misdaad. 'Maar iemand moet ook eens naar de kraan kijken.' Het beleid moet meer aandacht schenken aan het structureel ontwrichten van de criminele drugsmarkt.

Dat moet op lange termijn met een gecoördineerde aanpak op alle beleidsniveaus. Dat integrale drugbeleid moet bovendien rekening houden met drugs als alcohol en tabak. Tientallen studies rangschikken alcohol en sigaretten systematisch even gevaarlijk als heroïne. 'Dat is historisch gegroeid en niet volgens logische principes', klinkt het.